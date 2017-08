Trump til Mexicos president: Du må slutte å si at du ikke vil betale for muren

– Du kan ikke si det til pressen. Jeg må få Mexico til å betale for muren, jeg må. Jeg har snakket om dette i to år, sa Trump i en samtale han hadde med president Enrique Peña Nieto den 27. januar i år, ifølge avisen Washington Post, som har fått tak i en utskrift av samtalen.

Trump uttrykte forståelse for at saken skaper problemer for Peña Nieto på hjemmebane, men han sa at begge bør signalisere at de vil finne en løsning.

– Vi bør begge si at vi vil finne ut av det. I motsetning til at du sier «vi vil ikke betale» og jeg sier «vi vil ikke betale», fortsetter Trump hvorpå han truer med at han ikke lenger vil møte mexicanske utsendinger hvis Peña Nieto ikke slutter å si at Mexico ikke vil betale for muren.

Peña Nieto fastholder at han ikke kommer til å gi seg fordi det handler om Mexicos verdighet og nasjonale stolthet.

Avisen har også publisert utskriften av samtalen som Trump hadde med Australias statsminister Malcolm Turnbull neste dag, og som handlet om flyktningene som USA lovet å ta imot fra australske interneringsleirer under Obama-administrasjonen.

– Dette kommer til å ta livet av meg. Jeg er verdens mektigste person og ønsker ikke å la folk slippe inn i landet, og nå går jeg med på å ta 2000 personer, sa Trump.

Det var denne samtalen Trump omtalte som den minst hyggelige han hadde hatt hele dagen, og som han sammenlignet med samtalen han hadde hatt med den russiske presidenten, Vladimir Putin.

– Putin, det var en hyggelig samtale, sa han til Turnbull.