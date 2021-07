Tysk TV-reporter smurte seg inn med gjørme og mistet jobben

Reporteren Susanna Ohlen var i Tysklands flomrammede områder da hun gjorde en tabbe hun skulle angre på.

Hun ville ikke ha så rene klær. Så hun smurte gjørme på seg selv. Nå er hun sparket.

Nå nettopp

Det var under et innslag fra flomkatastrofen i den tyske byen Bad Münstereifel at reporteren Susanna Ohlen følte klærne hennes var for rene.

Hun var ute i felt og dekket de flomrammede områdene for Guten Morgen Deutschland hos TV-kanalen RTL.

Før hun skal foran kamera bøyer hun seg ned og smører gjørme på klærne sine og i ansiktet. Det skriver avisen The Independent.

Det hun ikke ser er personen i et vindu bak henne som står og filmer det hele:

Suspendert, så sparket

Reporteren selv har beklaget det hun gjorde. «En stor feil», kaller hun det selv i en uttalelse.

Videre skriver hun at hun hadde skammet seg for å ha rene klær.

«Etter at jeg som privatperson allerede hadde hjulpet til i regionen dagene i forveien, skammet jeg meg den morgenen med tanke på de andre hjelperne over å stå foran kameraet iført en ren topp».

Hun innrømmer at hun ikke tenkte seg om før hun smurte gjørme på klærne sine. Hun ber også om unnskyldning og sier at hun som journalist aldri skulle gjort det.

Hun kom med uttalelsen både på Facebook og Instagram.

Etter hendelsen ble hun først suspendert og tatt av skjermen.

Ifølge The Independent uttalte en talsperson for RTL at «reporterens

tilnærming er i strid med journalistiske prinsipper og våre egne standarder. Vi ga henne derfor suspensjon mandag etter at vi fikk høre om det».

Ohlen har jobbet for kanalen siden 2008.

På torsdag kom kanalen med en uttalelse, hvor det ble klart at Susanna Ohlen ikke jobber for RTL lenger. Det skriver The Independent.