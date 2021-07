Cubas president innrømmer dårlig håndtering av krisen

Cubas president Miguel Díaz-Canel innrømmer at regjeringen har håndtert krisen i landet dårlig, men han ber folk om ikke å reagere med hat.

Tusener av cubanere fylte i helgen gatene i byer over hele landet for å protestere mot mangel på mat og medisiner og stadige strømbrudd. Foto: AP / NTB

NTB-AP-DPA

Nå nettopp

Hittil har den cubanske regjeringen lagt skylden på sosiale medier og USA for demonstrasjonene i helgen, de største landet har sett på mange år.

I en TV-sendt tale til befolkningen onsdag kveld var Díaz-Canel for første gang selvkritisk. Han erkjente at staten har sviktet og at det spilte en rolle for protestene mot matmangel, økende priser og andre utfordringer folket møter.

– Vi må lære av uroen. Vi må også analysere problemene våre for å handle og unngå gjentakelser, sa han i talen.

Uvanlige protester

Tusener av cubanere fylte i helgen gatene i byer over hele landet for å protestere mot mangel på mat og medisiner og stadige strømbrudd. Mange krevde også raskere vaksinering mot korona.

Men det var også krav om politiske endringer i et land som har vært styrt av kommunistpartiet siden revolusjonen i 1959.

– Vårt samfunn er ikke et samfunn som skaper hat, og disse menneskene handlet med hat, sa Díaz-Canel som beskyldte noen av demonstrantene for plyndring og hærverk.

Cubanere med mobil på Malecon i Havanna. Tilgangen til internett er gjenopprettet, men ikke til sosiale medier. Foto: Eliana Aponte / AP / NTB

Dyp krise

Cubas økonomi er rammet av den verste krisen på årevis på grunn av kollapsen i turistnæringen etter koronapandemien, USAs sanksjoner og ineffektiv styring.

Tidligere president Donald Trump strammet kraftig inn på blokaden av landet, og president Joe Biden har ikke tatt skritt for å lette på sanksjonene.

I talen anklaget Díaz-Canel demonstrantene for å utnytte det han kalte den komplekse situasjonen fordi «de ikke ønsker at revolusjonen skal lykkes eller at Cuba skal utvikle et sivilisert og respektfylt forhold til USA».

Myndighetene gjenopprettet tilgangen til internett onsdag etter tre dagers avbrudd, men ikke til sosiale medier som Facebook, WhatsApp og Twitter.

Sosiale medier er måten cubanere får tilgang til uavhengige nyheter på, mens de i hovedsak kommuniserer via ulike meldingstjenester. Protestene søndag ble organisert via sosiale medier.

Tusener pågrepet

Over 5.000 personer er anholdt av politiet, inkludert 120 aktivister og journalister, ifølge rapporter fra sivile og andre kilder satt sammen av nyhetsnettstedet 14ymedio.

Politi og sikkerhetsstyrker har i noen tilfeller brukt brutale metoder, noe blant annet en video fra Human Rights Watch viser.

I videoen trenger politi seg inn i en leilighet i byen Cárdenas, der en kvinne med et barn roper «hvorfor gjør dere dette?» En politimann med pistol ankommer, og senere i videoen vises blod på gulvet.

Politi står vakt ved den tidligere nasjonalforsamlingen i sentrum av Havanna etter demonstrasjonene i helgen. Foto: Eliana Aponte / AP / NTB

Banket opp

Nettsiden CiberCuba melder at kvinnens ektemann ble skutt og banket opp foran familien før han ble fraktet bort.

Statlige medier meldte mandag at én demonstrant døde i Havanna mandag.

Den 36 år gamle og tidligere domfelte mannen skal ha forsøkt å angripe en politistasjon som en del av en «organisert gruppe av asosiale og kritiske elementer», melder statlige medier uten å gi flere opplysninger om dødsfallet.