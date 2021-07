USA vil trekke kampstyrker ut av Irak: – Et PR-stunt

Amerikanske kampstyrker er på vei ut av Afghanistan – og nå også Irak. Det ender med et fullstendig nederlag, mener britisk forsker.

President Barack Obama trakk amerikanske soldater ut av Irak i 2011. Han måtte sende dem tilbake da IS ble for sterke. Nå skal de ut igjen.

8 minutter siden

USAs president Joe Biden har beordret alle amerikanske soldater ut av Afghanistan. Han forsøker å få overført fangene ved Guantánamo-basen på Cuba til andre land. Og mandag tok han imot den irakiske statsministeren i Det hvite hus.

Det amerikanske kampoppdraget i Irak er offisielt ferdig innen slutten av året, sa Biden etter møtet. Amerikanske soldater skal derimot fortsette å trene irakiske styrker og «samarbeide med å bekjempe terror».

– Vår rolle i Irak vil være å være tilgjengelige, trene, hjelpe og å håndtere IS når det trengs, men vi kommer ikke til å være i et kampoppdrag mot slutten av året, sa han.

Biden forsøker å avslutte perioden i amerikansk historie som startet med terrorangrepet på USA den 11. september 2001, skriver The Washington Post.

Fokuset skal bort fra Midtøsten og terrorisme. Nå skal man konsentrere seg om trusler fra Kina og nettangrep.

– USA må utkjempe slagene for de neste 20 årene, ikke de 20 foregående, har Biden sagt.

Fullstendig nederlag

USAs «endeløse kriger» i Afghanistan og Irak ender med totalt nederlag, ifølge Toby Dodge, professor ved London School of Economics and Political Science.

– USA dro fra Irak i 2011, men måtte komme tilbake i 2014 for å slåss mot Den islamske staten. Irak drives nå av en Iran-tilknyttet elite. Landet er veldig voldelig og ustabilt. Nå reduserer USA sin tilstedeværelse til et minimum. Og det er enda verre i Afghanistan, oppsummerer Dodge.

President George W. Bush erklærte «oppdraget utført» i mai 2003. Deretter sank Irak ned i et blodig kaos.

– USA forsøker å komme seg ut av det de gikk inn i for 20 år siden og fokusere på noe annet?

– Det er en erkjennelse av at intervensjonene i Afghanistan og Irak har vært en komplett og kostbar feil og at de nå forsøker å oppnå et minimum av innflytelse til et minimum av kostnader, sier Dodge.

Fakta USAs kriger i Irak og Afghanistan Nesten 3000 amerikanere ble drept da Al Qaida-tilknyttede terrorister angrep USA den 11. september 2001. USA svarte med å angripe Taliban og Al-Qaida i Afghanistan. President George W. Bush beordret i 2003 en invasjon i Irak, etter feilaktig å ha hevdet at landet hadde masseødeleggelsesvåpen. Krigene ble svært blodige og kostbare. Barack Obama beordret uttrekning av Irak i 2011, men sendte på nytt soldater til landet etter fremveksten av Den islamske staten. Joe Biden har sagt at alle amerikanske soldater skal være ute av Afghanistan innen 31. august i år. Norge har vært med i den internasjonale koalisjonen og har for tiden et 30-talls soldater i en vakt- og sikringsstyrke ved Al Asad-flybasen i ørkenen i Anbar-provinsen vest for Bagdad. Norge har også personell ved et feltsykehus i Kabul. Vis mer

– Et politisk PR-stunt

Det var Bidens forgjenger Donald Trump som ga ordre om at antallet amerikanske soldater i Irak skulle reduseres, slik at det nå er cirka 2500 der.

De har til stadighet vært plaget av rakett- og droneangrep, trolig gjennomført av Iran-vennlige militser. Oppdraget har lenge vært å trene og bistå de irakiske styrkene. Det som skjer nå, innebærer ingen egentlig endring, mener Dodge.

De irakiske demonstrantene har også rettet sitt sinne mot statsminister Mustafa Kadhemi.

– Jeg er forundret over hvordan USA kan trekke sine kampstyrker ut av Irak når de ikke har noen kampstyrker i Irak, sier Dodge.

– Dette er et PR-stunt som har til hensikt å hjelpe Mustafa al-Kadhemi gjennom valget i oktober, siden de håper han vil fortsette som statsminister.

Noe Dodge tror Kadhemi ikke vil lykkes med.

Spår fortsatt elendighet i Irak

Valget i oktober kommer i stand etter de langvarige protestene mot det Dodge kaller en «spektakulært korrupt og voldelig styrende elite».

Irak har enorme ressurser, blant annet i form av olje, men folk må leve uten fungerende strøm- og vannforsyning. Folkets krav var et fritt valg der man kunne kvitte seg med hele den korrupte eliten. Men det kommer ikke til å skje, spår Dodge.

– Valgene vil ikke være frie og rettferdige og militsene myrder mange av opposisjonens kandidater, sier han.

– Hva får det å si for fremtiden til Irak?

– Den vil være ulykkelig, voldelig og korrupt.

– Hvem vil styre landet?

– Den samme styrende eliten, men med en annen statsminister.