Sterke anklager mot Trump fra Bannon: «Dette handler om hvitvasking av penger»

Det skriver forfatter Michael Wolff i en ny bok, der tidligere sjefstrateg Steve Bannon er blant kildene.

«Dette handler om hvitvasking av penger», er blant påstandene fra president Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon i et svært oppsiktsvekkende intervju med forfatter Michael Wolff.

Et utdrag fra den kommende boka ble publisert onsdag i New York Magazine.

Bannon påpeker at spesialetterforsker Bob Mueller har hyret inn en hvitvaskingsekspert i etterforskningen av forbindelsene mellom USA og Russland.

– Veien til å ødelegge for Trump går gjennom Paul Manafort, Don Jr. og Jared Kushner (...) det er like åpenbart som et hår midt i ansiktet, sier Bannon ifølge The Guardian, som også har publisert en artikkel basert på Wolffs bok.

– Denne boken inneholder en rekke feilaktige opplysninger, sa Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders onsdag ettermiddag.

Presidenten var «rasende» og «reagerte med avsky» på Steve Bannons uttalelser, sier Sanders.

Paul Manafort ble tiltalt for hvitvasking av penger sent i fjor høst. Han ledet Trump-kampanjen frem til august 2016, før Bannon tok over. Onsdag ble det også kjent at Manafort nå saksøker Mueller, fordi han mener etterforskningen har gått for langt.

Sterke anklager i leserbrev

Bannons skarpe utfall kommer dagen etter The New York Times publiserte et leserbrev fra lederne av konsulentbyrået Fusion GPS. Dette er selskapet som bestilte den svært omstridte rapporten skrevet av eks-spionen Christopher Steele.

De to konsulentene er tidligere journalister fra Wall Street Journal og ble kalt inn som vitner i etterforskningen av Trump. De har vært frustrerte over anklagene fra republikanere og konservative nettsteder om at de har hatt vikarierende motiver for å spre falske nyheter om presidenten. De to har derfor bedt Kongressen offentliggjøre hele teksten fra deres vitnesbyrd, og skriver i leserbrevet hva de har fortalt de folkevalgte:

«Vi fortalte Kongressen at fra Manhattan til Sunny Isles Beach i Florida, og fra Toronto til Panama, så har vi funnet omfattende bevis på at Herr Trump og hans organisasjon har hatt forbindelser til en lang rekke tvilsomme russere som har reist spørsmål om hvitvasking av penger. Men disse forbindelsene ser ikke ut til å interessere Kongressen,» skriver de to, Glenn Simpson og Peter Fritsch.

«Landssvik»

Steve Bannon beskriver også møtet i Trump Tower i fjor mellom russiske representanter og Trumps sønn som «landssvik», ifølge The Guardians artikkel.

– Selv om du ikke mente det var landssvik, eller upatriotisk, eller bare dårlig, og jeg mener det er alt det, så burde du ha kontaktet FBI umiddelbart, sier Bannon om møtet.

Wolff skriver dessuten at Trump aldri ville bli president, og regnet med at han ville tape, i utdraget som er publisert i New York Magazine. Trump trodde Hillary Clinton ville vinne, men ville kapitalisere på oppmerksomheten med å starte et nytt medieselskap og bli «verdens mest berømte mann», skriver Wolff.

Forfatteren skriver videre at Trumps kone Melania gråt av fortvilelse valgnatten, da de overraskende vant.

Wolffs bok «Fire and Fury: Inside the Trump White House» kommer ut 9. januar.

– Bannon har «gått fra vettet»

Trump svarte på Bannons anklager med å si at hans tidligere sjefstrateg har «gått fra vettet».

«Steve Bannon har ingenting med meg eller mitt presidentskap å gjøre. Når han fikk sparken, mistet han ikke bare jobben, han mistet også vettet. Steve var en ansatt som jobbet for meg etter at jeg allerede hadde vunnet nominasjonen ved å slå 17 andre kandidater, ofte beskrevet som det mest talentfulle feltet av kandidater som noensinne har være samlet av det republikanske partiet», skrev Trump i en uttalelse fra Det hvite hus.

Tiltalt for hvitvasking

Tiltalen mot Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort kom i november. Den beskriver en stor svindeloperasjon som Manafort har drevet i minst ti år. Manaforts medarbeider Rick Gates ble også tiltalt.

Myndighetene skriver i tiltalen at Manafort og hans medarbeider har sluset minst 75 millioner dollar gjennom skallselskaper i skatteparadiser, og har hvitvasket mer enn 18 millioner dollar i USA.

Paul Manafort er den av Donald Trumps medarbeidere som har den mest åpenbare forbindelsen til Russland. Har har jobbet for en av Russlands rikeste menn, Oleg Deripaska. Han har også jobbet for en tidligere president i Ukraina, Viktor Janukovitsj, som har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Manafort har tjent millioner av dollar på sitt arbeid for de østeuropeiske interessene, og han har brukt selskaper på skatteparadiset Kypros og andre steder til sine finansielle transaksjoner.