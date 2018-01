Bedre enn fryktet? Eller verre enn de verste spådommer? Nå er det ett år siden Donald Trump holdt sin innsettelsestale som USAs 45. president.

En tale retorikkekspert Kjell Terje Ringdal beskrev som «et klissent flagg som stappes nedover halsen på alle amerikanere som ikke er helt enige i hans politikk».

I dag mener førstelektoren i retorikk ved Høyskolen Christiania at Trump har fortsatt i samme spor, med samme retorikk. Det har ikke «gått seg til», slik han og flere andre trodde.

– Det er fortsatt et språk som er aggressivt konfronterende, hissig og grettent, påpeker han.

Ringdal mener at hvis han var en del av Trumps tilhengerskare, ville han mene at Trump hadde innført en ny og forfriskende stil.

– På et vis har han snudd opp ned på den måten vi er vant til å se på presidentembetet på. Han bedriver sin presidentgjerning gjennom twittermeldingene, konstaterer Ringdal.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Mener Trump ikke kan ta hele æren for de gode tidene

Aps utenrikspolitiker Jette Christensen har fulgt den amerikanske valgkampen og Trump tett. Hun vil oppsummere det slik at Trump i stor grad har vært en president for dem som har stemt på ham. Hun peker på at det går bra med amerikansk økonom nå, men at Trump ikke kan ta hele æren for det. Han har blant annet arvet en økonomi som var på vei oppover, med den laveste ledigheten på mange år, sier Christensen.

– Men ulikhetene øker i USA, og det er usikkert om vanlige folk får ta del i lønnsveksten. Det bekymrer meg at skattereformen er finansiert av lånte penger. Dessuten vokser motsetningene mellom ulike befolkningsgrupper.

Globalt peker Christensen på at Trump har skapt usikkerhet internasjonalt, blant annet ved å utpeke Jerusalem som Israels hovedstad, og at retningen i utenrikspolitikken er uforutsigbar.

– Hvis man skal lære noe av Trump, så lyktes han med å kommunisere med sine velgere i valgkampen og skapte en oppfattelse av at politikk handler om dem og deres liv. Hillary tapte fordi hun glemte hvem politikken skal være til for, sier Christensen.

Ørn E. Borgen / Aftenposten

Har aldri trodd at Trump ville bli avsatt

– Det har vært et år der Trump har vært Trump, mener USA-ekspert Jan Arild Snoen.

Han peker på at Trumps stil, rare utspill og måte og oppføre seg på, har vært som i valgkampen. Men Snoen mener skattereformen gjør at Trumps første år ikke fremstår som så mislykket som det så ut til i november.

– Politisk har han slitt med å få gjennom viktige ting i kongressen, som helsereformen. Men så kom skattereformen på slutten av året og endret det bildet. Administrasjonen fremstår noe mer effektiv.

Snoen sier at han aldri har vært blant dem som har trodd at Trump ville bli avsatt eller komme til å trekke seg i løpet av presidentperioden.

– Det anser jeg fortsatt som lite sannsynlig. Jeg tror han sitter ut perioden, men 2020-valget er det altfor tidlig å spå om nå.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Usikker på om Trump fortsatt er et onde

Få nordmenn sa offentlig at de foretrakk Trump foran Clinton i valgkampen høsten 2016. Carl I. Hagen var et av unntakene, sammen med partifelle Ulf Leirstein. Hagen presiserer at han aldri støttet Trump, men så på ham som det minste av to onder.

– Det har vært et spennende år. Trump har økt oppmerksomheten omkring amerikansk politikk og utfordret «establishment» i USA og verden for øvrig. Nå går også økonomien bedre i USA, næringslivet er fornøyd, arbeidsledigheten går ned og aksjekursene oppover.

– Ser du fortsatt på Trump som et onde?

– Det vet jeg ikke. Han har fått til noe, men ikke alt. Det er spennende dager akkurat nå, når de krangler om budsjettet. Det ser jo ut til at Trump har fått et bedre forhold til republikanerne i kongressen, sier Hagen.

Geir Lundestad, tidligere direktør ved Nobelinstituttet og professor i amerikansk historie, mener året med Trump har vært omtrent som forventet.

– Trump har vist seg som en veldig uberegnelig kar, er hans oppsummering.

Når det gjelder USA-først-politikken, mener Lundestad den har hatt en høy pris og fått store konsekvenser.

– USAs posisjon i verden har stort sett vært bygget på at landet uttrykker synspunkter som det er bred oppslutning om internasjonalt. Det har endret seg, mener Lundestad.