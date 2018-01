Fem menn dømt til fengsel for trippeldrap Sverige

En 25 år gammel mann ble først skutt i et garasjeanlegg. Såret forsøkte han å ta seg til sykehus i en bil, men ble innhentet av gjerningsmennene og skutt og drept.

En 22 år gammel mann ble tirsdag dømt til 21 års fengsel for drapet, mens to andre menn ble dømt til henholdsvis ti og tolv års fengsel for medvirkning.

Seks uker etter det første drapet trengte flere menn seg inn i hjemmet til et par som bodde i nærheten av garasjeanlegget og knivstakk og drepte dem begge.

Den 39 år gamle mannen som bodde i leiligheten, hadde vært vitne til det første drapet og avgitt vitneforklaring til politiet. Kona ble knivdrept da hun forsøkte å flykte fra leiligheten.

En fjerde mann ble dømt til 14 års fengsel for å ha medvirket til alle de tre drapene, mens den femte gjerningsmannen – som var 16 år da drapene fant sted – ble dømt til tre år på lukket ungdomsinstitusjon.

Til sammen åtte menn var tiltalt i forbindelse med drapene, men tre av dem ble frikjent av mangel på beviser.

Solna tingsrett var splittet i synet på dommen, og den ene av dommerne mente at samtlige åtte tiltalte burde dømmes for drap.