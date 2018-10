Turister risikerer ti års fengsel for tagging i Thailand

Britiske Furlong Lee og canadiske Brittney Schneider ble pågrepet torsdag, anklaget for hærverk, opplyser politisjefen i Chiang Mai, Teerasak Sriprasert.

Ifølge politiet sprayet de to teksten «Scouser Lee B» på den historiske muren. Scouser er britisk slang for Liverpool-født. De to ble pågrepet da de vendte tilbake til muren for å rette opp en skrivefeil.

– Begge har tilstått forbrytelsen. De har fortalt at de var fulle, sier Teerasak.

Strafferammen for hærverk på historiske steder i Thailand er på hele ti års fengsel.