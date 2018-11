De siste dagene av valgkampen foran kongressvalget har vært intens.

President Donald Trump fløy de siste dagene fra delstat til delstat og holdt møter for begeistrede tilhengere. Men også lokalt har innsatsen vært heftig.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

En far titter opp på sønnen som er iført Trump-skyggelue under et folkemøte Donald Trump holdt i Georgia.

Marco Ugarte, AP/NTB scanpix

Karavanen av migranter på vei gjennom Mexico er strengt tatt ikke del av valgkampen, men ble det likevel. Her er den mandag ved vulkanen Pico de Orizaba.

Wilfredo Lee, AP/NTB scanpix

Iskremprodusenten Ben & Jerry’s viker ikke unna politisk engasjement. Her deles det ut gratis is i en kampanje for å gi straffedømte i Florida stemmeretten tilbake etter endt soning.

Joshua Roberts, Reuters/NTB scanpix

Tilhengere av demokraten Joe Manchin, en senator fra Vest-Virginia, tråkker på plakaten av motkandidaten Pat Morrissey.

Chris Helgren, Reuters/NTB scanpix

Ved T-banestasjonen Wiehle-Reston East i Virginia har noen satt frem et esel, symbolet for Det demokratiske parti, og en elefant, symbolet for Det republikanske parti.

Mike Segar, Reuters/NTB scanpix

Tilhengere av Texas-senator Ted Cruz i Victoria hadde på seg røde hansker med forventning om en rød bølge i valget. I USA er rød fargen for Det republikanske parti, mens blå er fargen for Det demokratiske parti.

Mike Segar, Reuters/NTB scanpix

I Austin i Texas var det derimot ingen tvil om at denne hunden støtter Ted Cruz’ motkandidat, Beto O´Rourke. Mange anser Beto O´Rourke som en stigende stjerne i amerikansk politikk, selv om han ikke skulle beseire Cruz.

Shannon Stapleton, Reuters/NTB scanpix

I Florida demonstrerte denne velgeren mot guvernørkandidat Andrew Gillum og for strengere innvandringspolitikk. Ice er ikke bare isbiter, men også forkortelsen for politistyrken som håndhever grensekontroll.

Scott Morgan, Reuters/NTB scanpix

Kongressmedlem Steve King (t.v.) fra Iowa, omstridt for krasse uttalelser om innvandrere og utlendinger, på vei inn i Godfather’s Pizza. En demonstrant utkledd som en kylling håner ham for ikke å stille til debatt mot motstanderen.

Nick Oxford, Reuters/NTB scanpix

Den demokratiske guvernørkandidat i Wisconsin, Tony Evers, stiller sammen med Mandela Barnes som viseguvernør. Det er kanskje ingen tilfeldighet at de satser på fornavn på valgplakatene?

Carlo Allegri, Reuters/NTB scanpix

Plakater - ofte hjemmelagede - spiller en sentral rolle i kampanjene. Bildet er fra et møte med den republikanske guvernørkandidat Ron DeSantis i Florida.

Brian Snyder, Reuters/NTB scanpix

Norsk-amerikanske Debra Haaland fra New Mexico kan bli første urfolkskvinne i USAs kongress. Her er hun med på en selfie under Dia de los Muertos-opptoget på allehelgens dag i Albuquerque.

Federica Valabrega, Reuters/NTB scanpix

Noen har hengt opp T-skjorter med teksten «Dette er den rette tiden for å snakke om våpenreguleringer» i Wilkins avenue i Pittsburgh. Der var i denne gaten en mann 27. oktober skjøt og drepte 11 personer i en synagoge.

Nicolas Riccardi, AP/NTB scanpix

Den demokratiske kongresskandidaten Kyrsten Sinema avsluttet sin valgkampanje med å dele ut smultringer til studenter ved Arizona State University.