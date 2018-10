Kronprins: Khashoggi-drapet er en fryktelig forbrytelse

Under en næringslivskonferanse i Riyadh onsdag sa kronprinsen at drapet ikke kan rettferdiggjøres og at gjerningsmennene må stilles til ansvar.

Han hevdet også at saken ikke vil ødelegge forholdet mellom Saudi-Arabia og Tyrkia.

Tidligere har Saudi-Arabias regjering innrømmet at Khashoggi ble drept inne på landets konsulat i den tyrkiske storbyen Istanbul.

Den kjente, regimekritiske saudiarabiske journalisten ble meldt savnet etter at han oppsøkte konsulatet i begynnelsen av oktober.

Anonyme kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder at Khashoggi ble torturert, drept og partert av saudiarabiske agenter. Dette er imidlertid ikke bekreftet av andre kilder.

To ikke navngitte saudiarabiske tjenestemenn hevder at planen var å bortføre Khashoggi og at han ble drept ved et uhell.

Ifølge tyrkiske og amerikanske medier har flere av de mistenkte i saken tette forbindelser til kronprins Mohammed bin Salman.

Onsdag diskuterte han saken for første gang med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, ifølge tyrkiske kilder. I en telefonsamtale skal de to ha blant annet ha drøftet etterforskningen av saken.