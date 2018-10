Islamister i Pakistan raser etter at landets høyesterett frikjente en dødsdømt kristen kvinne.

Venstre-politiker Abid Raja foreslår at Asia Bibi kan komme til Norge.

– Jeg er redd hun kan bli drept i Pakistan om hun ikke får tilstrekkelig beskyttelse. Jeg vil hun skal få beskyttelse eller asyl i annet land. Kanskje Norge kunne åpnet sitt hjerterom for denne dødsdømte kristne kvinnen, sier stortingspolitikeren.

Dømt til døden for åtte år siden

Det var en krangel med muslimske kvinner på jordene i Punjab-provinsen i 2009 som førte til at firebarnsmoren Asia Bibi ble dømt til døden i 2010.

Konflikten begynte med at de muslimske kvinnene ikke ville drikke vann fra Bibi fordi hun er kristen. De muslimske kvinnene har hevdet at det oppsto munnhuggeri der Bibi krenket profeten Mohammed. Hun ble etter det anmeldt for dette av landsbyens imam.

Bibi ble den første kvinnen som ble dømt til døden for brudd på blasfemilover i Pakistan.

Hun anket dommen til en høyere instans, men dødsdommen ble opprettholdt. Onsdag morgen bestemte Pakistans høyesterett å frikjenne Bibi. Dette melder flere pakistanske medier.

«Retten har bestemt at Asia Bibi kan løslates hvis hun ikke er etterlyst i andre saker», står det i avisen Jung.

Anjum Naveed, NTB scanpix / TT NYHETSBYRÅN

Venter protester

Avisen melder også om at det er ventet flere protester mot dommen som frikjenner Bibi. Derfor er flere sentrale områder i hovedstaden Islamabad sperret. I tillegg er store politistyrker plassert utenfor høyesterett og andre viktige bygninger.

Salmaan Taseer, som var guvernør i Punjab i 2011, ble drept av sin egen sikkerhetsvakt da han etter et møte med Bibi kritiserte landets blasfemilover og viste henne støtte.

Sikkerhetsvakten ble pågrepet og dømt til døden. Dødsdommen mot ham ble fullbyrdet i 2016.

Raja: Lettet og glad

– Jeg er både lettet og glad på hennes vegne, men frykter hun kan bli utsatt for stygge lovløse handlinger. Pakistanske myndigheter må sørge før hennes sikkerhet nå. Saken har vært en skam for Pakistan, sier stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Terje Pedersen, NTB scanpix

Den norskpakistanske juristen tviler på om hun får erstatning for de mange årene i fengsel eller lidelsene hun er påført.

– Jeg har tatt opp hennes sak mange ganger, både i Norge, med pakistanske myndigheter helt på toppen og i flere internasjonale fora. Nå håper jeg at saken kan bidra til at Pakistan myker opp behandlingen av minoritetsreligioner, sier Raja.