Etter det skandaløse EU-toppmøtet i Salzburg for en måned siden, hvor britene mente unionen behandlet dem respektløst og arrogant, har EU de siste ukene vist seg fra sin beste og mest konstruktive side. All provoserende retorikk er lagt til side.

SLIK GIKK ETTER FORRIGE EU-TOPPMØTE: Nå er det kald krig over kanalen: «EUs skitne rotter og andre fornærmelser haglet etter tidenes katastrofemøte.

Fra optimisme til krisemøter

Men etter forrige ukes optimisme, ble det i helgen full kræsj i forhandlingene om britenes skilsmisse med EU. Diplomater ble fløyet inn til Brussel i håp om å løse flokene. Men krisemøtene ble korte og resultatløse. Alle forhandlingene er nå stanset frem til EUs toppmøte onsdag ettermiddag.

Helgens sammenbrudd knyttes nå utelukkende til statsminister Theresa May og Storbritannias egne problemer på hjemmebane. De har eskalert i helgen.

Problemene er mange og kompliserte, men i bunn og grunn har alle sitt utspring i den problematiske grensen mellom Storbritannia og Irland. Denne grensen går via Nord-Irland.

Dette er de fem problemene som rir Theresa May som en mare:

1. Hva er «en hard grense» og hvorfor er det krise?

Cathal McNaughton/Reuters/NTB scanpix

Dette er den symbolske kjernen i dramaet som nå utspiller seg.

Under årene med terror og borgerkrig i Nord-Irland, var politisperringer, grensekontroller og kontrollposter selve symbolet på britenes brutale fremferd i provinsen.

Da fredsavtalen, den såkalte Langfredagsavtalen ble inngått i 1998, ble det viktig å fjerne alle grensesymboler som kunne fremprovosere nye spenninger mellom katolikker og protestanter. Det er grunnen til at det i dag er en helt usynlig og sømløs grense mellom Nord-Irland og Irland.

Men med Storbritannia ute av EU, vil Irlands grense mot Nord-Irland være EUs yttergrense. Derfor må en eller annen form for grensekontroll foregå her. Slik det er ved alle EUs yttergrenser. Det er et helt ufravikelig krav fra EU.

Fakta: Nord-Irland konflikten *The Troubles er betegnelsen på urolighetene og terroren som pågikk i Nord-Irland i mer enn 30 år. *Mer enn 3000 mennesker ble drept. *Konflikten sto enkelt fortalt mellom protestanter og katolikker i provinsen. Katolikkene ønsket et forent Irland, mens protestantene ønsket at provinsen skulle fortsette å være endel av Storbritannia. *I 1969 sendte den britiske regjeringen tropper til Nord-Irland for å opprette ro og orden. Det provoserte det katolske mindretallet. *Det første også til en terrorbølge, anført av Den irske republikanske hær (IRA).

LES OGSÅ: Han glemmer aldri synet av sine døde brødre på stuegulvet. Nå er han redd brexit kan gi ny voldsbølge.

2. Hva er det vanskeligste i forhandlingene nå?

Peter Morrison / AP/ NTB scanpix

Alle snakker om «backstop». Det umulige ordet er egentlig et sikkerhetsnett som skal sørge for at uansett hvilken avtale EU og Storbritannia blir enige om i fremtiden, skal det aldri komme opp grensegjerder eller bli kontroller av personer eller varer på selve grensen. Dette er et ufravikelig krav fra britene.

For EU er dette umulig å godta. Det må være en form for grensekontroll ved EUs yttergrenser. Det er hvordan dette skal løses som er det altoverskyggende problemet nå.

3. Er Theresa May på glid, og har hun kommet EU i møte?

Virginia Mayo /AP / NTB scanpix

Ja, og det er det som er problemet! For Theresa May har i nesten to år sagt blankt nei til å delta i EUs tollunion og indre marked. Det har vært Theresa Mays røde linje og det som sikrer at britene «tar tilbake kontrollen fra Brussel.» Det var også dette den britiske regjeringen lovet velgerne etter at britene stemte nei til EU i folkeavstemningen i 2016.

Men senest mandag ettermiddag bekreftet Theresa May i Det britiske parlamentet at Storbritannia skal være villige til å bli endel av EUs tollunion i en overgangsperiode for å sikre en åpen grense. Men kun midlertidig og inntil man finner en løsning for grenseproblematikken mellom Nord-Irland og Irland.

4. Hvorfor har hun fått sin egen regjeringen på nakken – nok en gang?

Jack Taylor /AP/ NTB scanpix

Fordi EU nekter å sette en sluttdato for en slik overgangsordning. I helgen truet ni statsråder med å forlate regjeringen. De frykter at Storbritannia i praksis aldri kommer seg ut av EU, og at landet vil bli endel av EUs indre marked og tollunionen i all overskuelig fremtid.

Tidligere brexit-minister David Davis varslet at han er klar til å overta som statsminister. Dette er den farligste og mest fundamentale beslutning regjeringen har tatt i moderne tid, sa han. Og han fikk ikke uventet støtte fra tidligere utenriksminister Boris Johnson, som mente at dette er den største nasjonale ydmykelse siden Suez-krigen.

5. May har også fått det nordirske unionistpartiet på nakken. Trenger hun å bry seg om det?

Emmanuel Dunand / AP / NTB scanpix

Absolutt! Det nordirske unionistpartiet DUP er en del av Theresa Mays parlamentariske grunnlag. Partiet er rasende etter at Theresa May har åpnet for at Nord-Irland kan bli en del av EUs tollunion og indre marked. Selv om Theresa May senest mandag bekreftet at en deltagelse i EUs tollunion skal gjelde hele Storbritannia, frykter DUP at grensen mellom EU og Storbritannia fortsatt kan ende i Irskesjøen.

Det protestantiske partiet frykter at Nord-Irland med dette skal bli skilt fra resten av Storbritannia og bli tettere knyttet til republikken Irland.

DUPs leder, Arlene Foster har nå truet med å stemme ned regjeringens statsbudsjett. Det betyr i realiteten regjeringskrise.

Kan det, mot alle odds, likevel bli en avtale denne uken?

Lisi Niesner/ Reuters/ NTB scanpix

Det er lite trolig, men man vet aldri. Krisemaksimering har alltid vært endel av EU-toppmøtenes dynamikk. Men det store problemet nå, er at tiden er i ferd med å renne ut. Og at britene som vanlig ikke er enige med seg selv.