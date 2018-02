Gates erklærte seg skyldig da han møtte i en domstol fredag. Det betyr at han har inngått en avtale med spesialetterforsker Robert Mueller om å samarbeide med etterforskningen og komme med opplysninger, ifølge The Washington Post.

Gates har innrømmet at han svindlet staten for penger han og hans forretningspartner Paul Manafort tjente da de jobbet for politikere og rike forretningsfolk i Ukraina.

Manafort ble senere kampanjesjef for Donald Trump, og han tok da med seg Gates inn i Trump-kampanjen. The Washington Post omtaler Gates fredag som en person som hadde en sentral rolle i Trumps valgkamp. Avisen skriver også at han hadde tilgang til Det hvite hus i de første månedene mens Trump var president.

Flere års fengsel

Gates er blitt enig med påtalemyndigheten om at han skal få mellom fire år og ni måneder og opp mot seks års fengsel. Avtalen må godkjennes av en dommer. Strafferammen var opprinnelig på ti års fengsel.

«Konspirasjon mot USA, konspirasjon for hvitvasking av penger, arbeid på vegne av en fremmed makt som ikke er registrert, falske eller villedende FARA-uttalelser, falskt vitnesbyrd, og syv punkter for manglende rapportering om fremmede bankkonti og finansielle redskaper», heter det i tiltalen mot Gates og Manafort, som bla lagt frem i fjor.

Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Jobbet tett med Manafort

Den økonomiske rådgiveren Rick Gates jobbet i en periode tett på kampanjesjefen. Begge har, ifølge Mueller, en fargerik og innbringende fortid som agenter og pengevaskere for prorussiske politiske toppsjefer i Ukraina.

De er begge tiltalt og sto i fare for å bli idømt langvarige fengselsstraffer. Tiltalen ble torsdag behandlet for annen gang av en storjury i Virginia, og punktene om skatteunndragelser og bankfusk er opprettholdt for begge.

Det er i kjølvannet av den behandlingen det ble kjent at Gates erkjenner delaktighet og blir et samarbeidende vitne.

Dersom Gates snur om, kan han gi Mueller og hans etterforskere innsyn i om det var kontakt mellom folk i Trump-kampanjen og russerne som ville påvirke valget i 2016 for å få Donald Trump valgt til president.

Blir du forvirret av Russland-saken? I denne tidslinjen får du oversikten:

Undersøker hva som skjedde i møter

Som rådgiver og Manaforts nærmeste medarbeider i kampanjen for Trump hadde Gates tilgang til opplysninger om det mye omtalte møtet i Trump Tower i juni 2016 mellom Trumps eldste sønn, Donald Trump jr., og svigersønnen Jared Kushner på den ene siden og en gruppe russiske representanter på den andre.

Gates var også godt plassert for å kunne kjenne til samtaler som daværende senator Jeff Sessions, nå justisminister, hadde med Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Mueller er svært interessert i begge disse møtene, og granskingen av Gates og Manafort er et ledd i det omstendelige arbeidet med å avdekke hva som egentlig skjedde mellom kampanjeledelsen og russiske kontakter som hevdet å ha ødeleggende informasjon om Hillary Clinton.