Scenen som utspilte seg på havnen i Vladivostok er et klassisk eksempel på et vellykket russisk PR-show laget for fjernsynskanalene:

POOL /SCANPIX

Iført blått kjøkkenforkle laget Kinas president Xi Jinping og Vladimir Putin deilige russiske pannekaker «blinis».

Deretter slurpet presidentene i seg russisk kaviar med rømme og løk, før de skålte i vodka.

POOL New / Scanpix

Mens presidentene hygget seg startet den gigantiske militærøvelsen Vostok, som ifølge russiske myndigheter har 300.000 soldater, 36.000 militære kjøretøy, 1000 fly og 80 krigsskip.

Kina deltar med 3200 soldater og 30 fly, noe som gjør dette til den største russisk-kinesiske militærøvelsen noensinne.

Alexei Nikolsky / AFP

Ser vi tegn til en ny russisk-kinesisk allianse?

– Dette er ikke en militærallianse, men det går i den retningen, sier den russiske Kina-eksperten Vasilij Kasjin til Vedomosti.

Både vestlig og russiske kommentatorer mener øvelsen viser hvor tett Russland har kommet Kina som følge av konflikten med Vesten.

Kineserne og russerne har hatt over 20 felles øvelser de siste årene, men aldri på et slikt nivå.

Alexei Nikolsky / AFP

Øvelsen skjer samtidig som store russiske styrker er i beredskap i vest.

– Russland ønsker å vise makt overfor USA og gi inntrykk av å være en supermakt, sier Russlandseksperten Sarah Pagung ved det tyske rådet for utenrikspolitikk DGAP til Deutsche Welle.

Mens soldatene øvde lovet Putin og Xi Jinping at handelen mellom Russland og Kina i år vil øke til over 800 milliarder kroner.

I tillegg ble det inngått en rekke nye store kontrakter, blant annet mellom kinesiske Alibaba og oligarken Alisjer Usmanov.

Sergei Grits / AFP

Kina: Vil lære krig av russerne

Mens øvelsen får stor oppmerksomhet i Russland, er dekningen mer nedtonet i Kina.

– Dette er en sjanse for den kinesiske hæren til å lære av russernes erfaringer, blant annet militær taktikk og strategi, sier den kinesiske militæranalytikeren Song Zhongping til SCMP.

Kineserne har ikke vært i krig siden Vietnamkrigen, og de er derfor svært ivrige etter å høste av Russlands erfaringer i Ukraina, Georgia, Syria og Tsjetsjenia.

Russiske forsvarsdepartementet

Er det grunn til å bli skremt av gigantøvelsen Vostok?

Flere vestlige og russiske eksperter betegner øvelsen delvis som et show for å skremme Vesten:

Russland arrangerer jevnlig de store militærøvelsene Zapad (Vest) og Vostok (Øst), og øvelsene i øst er alltid størst. I øst gjelder ikke Wien-avtalen, som setter grenser for hvor store øvelsene kan være og dessuten pålegger russerne å invitere vestlige observatører. – Ikke vær redd for Russlands hær, skriver Russlandseksperten Mark Galeotti i The Atlantic. Han betegner det hele som «en militær-psykologisk» operasjon og et «geopolitisk spill» fra Kreml. I Kreml-styrte TV-kanaler står generaler på rekke og rad skryter av hvordan Vostok-øvelsen viser at Putin har gjort Russland stort igjen. Øvelsen brukes til å overbevise russere om at det er verdt å bruke om lag en tredjedel av budsjettet på forsvar og sikkerhet. Tallene på 300.000 mann og 36.000 kjøretøy er «absurde» og «helt utenkelige», ifølge den russiske militæreksperten Aleksandr Golts i New Times.

Andelen russere som vil innføre innreiseforbud for kinesere er doblet siste år fra 15 til 31 prosent, ifølge Levada-senteret.

– Vi er gode venner og vennskapet blir stadig tettere, sa Putin til Kinas president etter pannekakefesten.

Til sammenligning sier bare 4 prosent av russerne at de kunne tenke seg å ha en kineser som venn.

Mil.ru

Mørke skyer i øst fikk Putin til å se svart

Mens vestlige medier fulgte Vostok-øvelsen, var det langt færre som fikk med seg hva som skjedde noen timer før Putin og Xi Jinping hadde pannekake-show.

Da Putin møtte sine statsråder, var han ifølge russiske medier i usedvanlig dårlig humør.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Helgens lokalvalg i Russland ga Putins parti Forente Russland et elendig resultat i øst. Det skyldes ikke bare den upopulære pensjonsreformen.

Putin brukte Vladivostok-møtet til å grille statsrådene om hvorfor Kremls tiltak i Fjerne Østen ikke fungerer.

Lav levestandard, ingen infrastruktur, korrupsjon og økonomiske håpløshet gjør at russere fortsatt rømmer Fjerne Østen.

– Vi må gjøre noe, sa en svett statsråd, som beklaget at to nye broer til Kina er stengt på grunn av byråkratisk kluss.

– Selvfølgelig må vi gjøre noe. Ellers vil vi bli gjort til latter, sa Putin.

MAXIM SHEMETOV / SCANPIX

Kina farligere for Russland enn Vesten?

Selv om handelen med Kina har økt siden 2014, er den fortsatt om lag 2,5 ganger mindre enn Russlands handel med EU.

For kineserne utgjør handelen med USA seks ganger mer enn det russiske markedet.

– Det er en alvorlig risiko for at det russiske Fjerne Østen vil bli befolket og utviklet av Kina, mener avisen Gazeta.ru. Avisen betegner dette som «mye mer alvorlig» for Russland enn trusselen fra Vesten.