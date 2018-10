Politimannen Jason Van Dyke (40) var tiltalt for overlagt drap på 17 år gamle McDonald etter å ha skutt 16 ganger mot ham i oktober 2014.

De tolv jurymedlemmene valgte å dømme ham for forsettlig drap, som vanligvis medfører en mildere straff på under 20 års fengsel.

Det er første gang på over 50 år at en politibetjent i Chicago er dømt for drap i forbindelse med dødsfall påført under tjeneste.

McDonald bar på en kniv, men ble skutt mens han gikk bort fra politiet.

Van Dyke har hevdet at han følte seg truet av tenåringen.

Les også: Politimann i Chicago tiltalt for drap på tenåring

Ashlee Rezin /Chicago Sun-Times via AP / AP / NTB scanpix

Drapet ble filmet av kameraet på en politibil, og videoen vakte kraftige reaksjoner da den ble offentliggjort.

Videoen viser at Jason Van Dyke skjøt 16 ganger mot 17-åringen mens han beveget seg bort fra Van Dyke.

Flere måneder med demonstrasjoner og politiske oppstand fulgte i Chicago.

Drapet på 17-åringen skjedde under en nasjonal bølge med store protester mot rasisme og vold fra politiet.