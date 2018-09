Natt til tirsdag var ventetiden over. Syriske soldater kunne med støtte fra amerikanske bombefly starte den siste offensiven mot restene av Den islamske staten (IS).

I flere måneder har tusenvis av soldater i Syrias Demokratiske Styrker (SDF) ventet på det rette øyeblikket. Først skulle så mange sivile som mulig få en sjanse til å komme seg ut av det IS-kontrollerte området på østsiden av elven Eufrat, lengst sørøst i Syria.

Det er ikke kjent hvor mange sivile som er igjen i området. Men SDF opplyser at de har korridorer for evakuering av sivile og vil gi medisinsk hjelp til dem som kommer seg ut.

Liveuamap.com

Nå kommer soldatene til å kjempe seg frem, landsby for landsby, hus for hus, i det tett befolkede området som ligger ved byen Hajin langs bredden av den store elven. Koalisjonens fly vil bombe faste stillinger og forhindre at IS-krigerne forflytter seg og omgrupperer seg.

Hvis SDF og koalisjonen når målet, vil IS ha mistet det siste landområdene som grenser opp mot den delen av Syria som er kontrollert av USA-støtte SDF. Da vil det trolig ha gått over et år siden IS-hovedstaden Raqqa falt i oktober i fjor.

Afshin Ismaeli

Opptil 10.000 IS-medlemmer gjensto i mai i år

Flere tusen IS-medlemmer oppholder seg i området som strekker seg 40 kilometer langs den østlige bredden av elven Eufrat, nesten ned mot grensen mot Irak. Aftenposten intervjuet sjefen for det som kalles Operasjon Roundup i mai. Da sa han at de trodde det var 7000–10.000 IS-medlemmer igjen i områdene IS kontrollerte øst for Eufrat.

Men det inkluderte et stort landområde i ørkenen nordøst for Eufrat. Dette området ble renset for IS-medlemmer tidligere i sommer.

– Det er usikkert hvor mange IS-medlemmer som er igjen i dette siste lille området, men det er nok i hvert fall et par tusen, tror orlogskaptein Thomas Slensvik i mediegruppen til Forsvarets høgskole.

Én av dem kan være IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi.

Afshin Ismaeli

De siste norske IS-medlemmene kan bli tatt til fange eller drept

Noen titall av IS-medlemmene kan være norske statsborgere. Ifølge PST har cirka 100 nordmenn reist til Syria og Irak for å knytte seg til IS. Av disse har 40 kommet tilbake til Norge, mens cirka 30 er bekreftet omkommet.

– Det er usikkerhet om hvor mange av de gjenværende som er i live, men vi tror det er noe færre enn 30, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i PST.

Blant disse 30 er det både menn og kvinner. Tallet inkluderer ikke barn som IS-medlemmene skal ha fått mens de har vært i Syria. Det kan dreie som om så mange som 40 barn, ifølge Aftenpostens opplysninger.

Afshin Ismaeli

Det kan bli kamp til siste slutt

Muligheten for flukt kan denne gangen være begrenset. Flere tusen IS-medlemmer som forsvarte den tidligere IS-hovedstaden Raqqa, kunne i fjor forhandle frem en avtale om fritt leide ut av byen. Det blir det nesten helt sikkert ikke tale om denne gangen. Nå er det nemlig ikke noen flere IS-kontrollerte områder å dra til.

Nettopp derfor er det vanskelig å forutsi hvor lang tid det kan ta før landstripen langs Eufrat er blitt erobret.

– Siden IS ikke har noe sted å trekke seg tilbake til, så kan de siste kampene trekke noe ut i tid, tror Slensvik. – Men SDF og koalisjonen har såpass stor overmakt at de bør ha klart det i løpet av et par måneder.

Afshin Ismaeli

Assads styrker starter også offensiv mot IS

Samtidig forsøker syriske regjeringsstyrker å renske de siste lommene med IS-kontrollert land som er omsluttet av områder som er kontrollert av Bashar al-Assad.

Samme dag som SDF og koalisjonen startet sin offensiv ved Eufrat, erklærte den syriske hæren at de ville nedkjempe IS-styrker som befinner seg i ørkenområdene vest for Eufrat.

– Dette er en helt annen type kamp i åpne ørkenområder. Det er også mye vanskeligere, siden de kjemper mot mobile grupper som slår til et sted, for deretter å forsvinne. Som gammel beduintaktikk, sier Slensvik.

Ved Suwayda, lenger vest i landet, finner man den tredje og siste lommen med IS-medlemmer, kanskje så mange som 1000 personer. De slo til mot den hovedsakelig drusiske byen Suwayda den 25 juli, drepte 225 mennesker og kidnappet 14 kvinner og jenter.

– Dette er et vulkanområde og de slåss fra stein til stein, sier Slensvik.

Å nedkjempe IS helt, vil trolig bli vanskelig. Det er ventet at de vil gå over til å være en undergrunnsbevegelse som fra tid til annen vil utføre terrorangrep. Det er noe man allerede har sett i Anbar-provinsen i Irak.