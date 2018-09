«En full etterforskning gjort av politimyndighetene vil sørge for at avgjørende fakta i denne saken vurderes på en ikke-partisk måte, slik at komiteen er fullt informert før de gjennomfører en høring og tar noen avgjørelser». Det skriver Christine Blasey Fords advokat, Lisa Banks, til den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley.

I brevet gjengitt av CNN kommer det også frem at selv om Ford har mottatt en «overveldende mengde støtte fra samfunnet», har hun også «blitt et mål for ondskapsfull trakassering og til og med drapstrusler».

Advokaten skriver videre at de ønsker å møte Grassley for å diskutere «fornuftige måter for hvordan Ford kan samarbeide, samtidig som hun tar vare på egen helse og sikkerhet».

Trump vil ikke involvere FBI

USAs president Donald Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett.

Kavanaugh kaller anklagen grunnløs, og Trump rykket tirsdag ut til hans forsvar og sa at det ikke er grunn til å starte etterforskning i saken.

– Jeg syns ikke at FBI bør involveres, ettersom de ikke ønsker å bli involvert, sa Trump, som fastholder at Kavanaugh er en fremragende mann og den rette for jobben.

FBI opplyste mandag at de var kjent med anklagene mot Kavanaugh, men at de ikke har gjort noe med saken ettersom det ikke synes å være snakk om «en potensiell føderal forbrytelse».

Skulle forklare seg mandag

Med republikansk flertall i Senatet var nominasjonen av Kavanaugh ventet å gå gjennom justiskomiteen torsdag. Men etter anklagene mot dommeren er avstemmingen utsatt inntil en høring av begge partene.

Tirsdag ble det meldt at både Kavanaugh og Ford skulle forklare seg for justiskomiteen mandag neste uke, men sistnevnte har ikke bekreftet at hun vil møte, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ford har anklaget Kavanaugh for overgrep på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17.