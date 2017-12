Transportminister Yisrael Katz sier avgjørelsen er tatt som følge av Trumps «modige og historiske avgjørelse» om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Katz' uttalelse ble gitt til avisen Yedioth Ahronoth onsdag, skriver Haaretz.

Planen om å bygge en togstasjon ved Klagemuren er ikke endelig vedtatt. Prosjektet innebærer bygging av to stasjoner under bakken og har en estimert kostnad på mer enn 700 millioner dollar – om lag 5,8 milliarder norske kroner.

Klagemuren ligger i det okkuperte Øst-Jerusalem og er det helligste stedet i byen hvor jøder kan be.

Det var 6. desember at USAs president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og kunngjorde at han vil flytte USAs ambassade til byen. I forrige uke ba et stort flertall i FN USA om å omgjøre beslutningen.

Banen for et hurtigtog mellom Tel Aviv og Jerusalem skal etter planen åpnes neste vår.