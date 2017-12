Familien vil engasjere en russisk advokat som er uavhengig av FSB

Kun en diplomat fra Utenriksdepartementet (UD) og en advokat som er utnevnt av FSB selv, har snakket med Frode Berg (62) i fengselet i den russiske hovedstaden.

Nå vil familien ha hjelp fra en tungvekter som ikke er oppnevnt av sikkerhetstjenesten.

– Det er en god del advokater som jobber uavhengig og er vant til å jobbe med tunge, politiske saker. Vi må ha en av dem, sier advokat Brynjulf Risnes til Aftenposten.

Han representerer familien til nordmannen som ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB for to uker siden. De håper nå at den norske staten vil ta regningen for den russiske advokaten de hyrer inn.

Amund Trellevik, NRK

Lite informasjon

– Dette har skjedd mange ganger med folk fra andre land. Det er en håndfull advokater som har jobbet med lignende saker. Så vi kan ikke bruke hvem som helst, sier advokaten.

Så langt har hverken familien eller Risnes fått vite noe offisielt om hva Berg er siktet for, utover at han er siktet etter spionparagrafen.

Det har vært flere vanskelige saker mellom Norge og Russland de siste årene. – Spionsaken er et klart signal til Norge, forklarer en ekspert på internasjonal politikk i denne saken.

Russiske medier skriver at Berg er siktet for å ha spionert for Norge og den amerikanske etterretningstjenesten CIA.

Vet ikke hvem advokaten er

– Det er som et sort hull. Det er lagt lokk på alt, til og med hvem den FSB-oppnevnte advokaten er, sier Risnes.

– Det er veldig spesielt. Det gjør familien bekymret, og det med rette. Det virker som de skjuler noe, sier han.

– En oppnevnt advokat får bare 750 rubler pr. dag, rundt 100 kroner. De beste tar overhodet ikke forsvareroppdrag på offentlig oppnevnelse, fortsetter Risnes.

Paragrafen Kirkenes-mannen er siktet etter, har en strafferamme på 20 års fengsel. Minstestraffer er på 10 år.

Sergey Ponomarev / AP / NTB scanpix

UD har besøkt ham en gang

UD har besøkt Berg i fengselet en gang etter at den pensjonerte grensekommissæren ble pågrepet.

– Vi har bedt om et nytt besøk. Vi kan ikke si noe nærmere om når det er mulig, sier pressetalsperson Frode O. Andersen i UD til Aftenposten.

Det er Wienkonvensjonen som sier at en person som er arrestert i utlandet, har rett til konsulær bistand fra sitt hjemlands ambassade.