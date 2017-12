Her kommer SuperPutin. Starten er en komplett fiasko.

– Nå skjønner de fleste at Putin blir sittende med makten for alltid, sier Aleksandr Donskoj.

Kunstneren, designeren, forretningsmannen og ex-ordføreren mener russere har tre enkle valg nå som Putin har gjort det klart at han tar en ny periode som president:

– Man kan bite tennene sammen og holde ut, slik vi alltid gjør. Eller gå i opposisjon, og trolig havne i fengsel. Eller vi kan forsøke å le av det hele og bevare humøret, sier Donskoj til Aftenposten.

Donskoj har forsøkt de to første alternativene:

Han ga Kreml valgsjokk da han vant ordførervalget i Arkhangelsk i 2005 over Putins egen kandidat. Etter kort tid i ordførerstolen ble han arrestert, kompromittert og tvunget ut av politikken, offisielt på grunn av dokumentforfalskning.

Nå satser han stedet på provoserende kunst og utstillingen «SuperPutin».

Utstillingen består av bilder fra 30 anonyme unge russiske kunstnere som harselerer med persondyrkelsen av Vladimir Putin i fjernsyn, kultur og samfunnsliv.

Så langt er SuperPutin en fullstendig fiasko.

Putin for alltid?

64,5 millioner russere under 35 år – 44 prosent av Russlands befolkning – har levd mer enn halve livet med Putin som landets leder.

Denne uken erklærte Putin at han vil ta seks år til på et velregissert show blant fabrikkarbeidere.

Reaksjonene blant russere flest er lettelse.

De kan ikke se at det finnes noen andre som kan styre Russland.

I en måling fra Levada-senteret gir russere flere argumenter for hvorfor det er slik:

Den store utfordringen for Kreml er å skape entusiasme for Putin – for fjerde gang:

– Uten Putin ville de funnet en annen

Russiske journalister har laget en Putin-kalkulator hvor leserne kan regne ut hvor stor periode av deres liv Putin har styrt landet.

– Jeg tror de fleste innbyggerne i vårt land under 40 ikke er i stand til å svare på hvordan det er mulig å leve uten Putin som president, sier lederen for menneskerettighetsgruppen Agora Pavel Tsjikov til nettavisen Meduza.

– Det var verre under Sovjet-tiden, og vi overlevde da også. Det er viktig å akseptere rolig ting slik de er, gjøre sine egne ting. Når den nye istiden kommer, er det ikke mulig å unngå den, sier komponisten Vladimir Martynov.

– Vi må leve de neste seks årene under Putin akkurat som om vi ville levd uten ham. Hadde ikke Putin tatt en ny periode, ville det helt sikkert dukket opp en annen som folket ville gjort til en ny Putin, sier Mitja Alesjkovskij i bistandsfondet «Trenger hjelp» til den russiske avisen.

– Verden går ikke under av dette

– Det er ikke noe ønske om radikale forandringer i Russland, skriver Gazeta.ru.

– Det store problemet ligger i at folk flest ikke lever så verst. De lever ikke bra, men heller ikke dårlig. Og uansett bedre enn før, skriver kommentatoren Anastasia Moronova.

– Verden går ikke under, skriver Moskovskaja Komsomolets om Putins nye presidentperiode.

I den grad noe har gått galt under Putins snart 18 år med makten, leggere russere flest skylden på hans omgivelser:

Ikke fornøyde, men gir ikke Putin skylden

De fleste målinger viser at russere er misfornøyd med de fleste maktinstitusjonene som styrer landet, med unntak av president Putin personlig.

– Problemet i Russland er ikke at vi mangler partier og politiske alternativer. Problemet er at dersom du er motstander av Putin, er du også fiende av Russland, sier Aleksandr Donskoj til Aftenposten.

Spøken til Aleksandr slo ikke an

Atmosfæren i Museet for ultramoderne kunst er merkelig og litt absurd – og ikke bare på grunn av kunsten.

– Det føles rart. Første dag hadde vi gratis adgang, men ingen kom. Det som dukket opp, var noen utenlandske journalister. Russiske medier skrev ikke et pip, og ingen besøkende kom. Da skjønte jeg at dette blir fullstendig mislykket, sier Donskoj Aftenposten.

Donskoj prøvde å samle inn ca. 400.000 kroner, men så langt er det bare kommet inn 24 kroner.

Kunstnerens stunt tidligere i høst fikk mye mer oppmerksomhet:

Han lånte en Ferrari og kjørte som en gal rundt i et kjøpesenter i Moskva. Han satte også dagsorden da han erklærte seg som Russlands første homofile presidentkandidat.

– Det er ikke det at folk er så redde. De gir bare så blaffen, sier Donskoj.