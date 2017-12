– Familier med barn sover i gjørme med kun tomme sukkersekker over seg, rapporterer Ulrika Blom i Flyktninghjelpen, som for en ukes tid siden fant 80–100 internflyktninger i en lite kirkebygning i Tanganyika-provinsen. To barn er blant de fire som har omkommet mens gruppen har søkt tilflukt i kirken.

Verdens oppmerksomhet er rettet mot krigshandlinger og overgrep som driver mennesker på flukt i Syria og andre land i Midtøsten, og de menneskelige lidelsene i Den demokratiske republikken Kongo når ikke på samme måte opp i nyhetsbildet.

– Dette er en kjempekrise. Antallet mennesker som flykter, er høyere enn i så vel Syria som Jemen og Irak, sier Blom, som leder den norske hjelpeorganisasjonens arbeid i DR Kongo.

Flyktningkrise, drap og overgrep til tross: Kongo er blitt FN-vaktbikkje for menneskerettigheter.

Fakta: Den demokratiske republikken Kongo Afrikas nest største land, 2.344.858 kvadratkilometer – omtrent syv ganger større enn Fastlands-Norge. Innbyggertall: Ca. 83 millioner. Rikt på naturressurser, men landet er blant verdens fattigste – og mest korrupte. Væpnede konflikter har herjet i DR Kongo helt siden selvstendigheten fra kolonimakten Belgia i 1960. Kilde: FN / CIA The World Factbook

Brutalt spill om makten

I oktober ble det fastslått at krisen i landet har nådd nivå 3 (L3) – det høyeste krisenivået FN opererer med.

I løpet av 2017 er flere enn 1,7 millioner kongolesere blitt såkalte internflyktninger. Hver eneste dag forlater over 5500 mennesker sine hjem for å unngå å bli ofre for væpnede konflikter i landet. Totalt er nå over fire millioner mennesker på flukt i DR Kongo, rapporterer FN.

Provinsene Kivu, Kasai og Tanganyika er hardest rammet av konflikten som herjer store deler av landet.

Valg av ny president skulle ha funnet sted for ett år siden, men er utsatt på ubestemt tid. President Joseph Kabila har brukt vold, undertrykkelse og korrupsjon for å holde på makten utover sin tilmålte tid. Dette har fått væpnede grupper til å ta opp kampen mot regimet, samtidig som regjeringsstyrkene slår hardt ned på fredelige demonstrasjoner, konstaterer Human Rights Watch (HRW).

Vedvarende voldsbruk rammer sivile

Sammen med Congo Research Group (CRG) kartlegger HRW systematisk drap og overgrep i de to Kivu-provinsene i Øst-Kongo. Organisasjonenes medarbeidere på bakken i Nord- og Sør-Kivu registrerte fra juni til november drap på 526 sivile. I samme periode skjedde det også minst 11 massevoldtekter, og 1087 mennesker ble kidnappet med krav om løsepenger, ifølge HRW og CRGs Kivu Security Tracker.

– Den politiske krisen i landet er ikke bare et spørsmål om valg. Det handler om millioner av mennesker som rammes av vedvarende, dødelig voldsbruk, sier CRGs leder Jason Stearns, som etterlyser politisk vilje til å utfordre de ansvarlige.

– Kappløp med tiden

Vold og konflikt fratar mange familier levebrødet.

Hjelpeorganisasjoner trenger 812 millioner dollar for å kunne bistå 8,5 millioner mennesker som er helt avhengig av humanitær bistand. Men foreløpig er under halvparten av pengene kommet inn, melder Flyktninghjelpen. Interessen for en av vårt tids store humanitære kriser er liten, og konkurransen om finansiering av nødhjelp er stor.

7,7 millioner mennesker lever mot slutten av 2017 på sultegrensen, en økning på 30 prosent fra i fjor, ifølge FN,

Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge, ber norske myndigheter bidra før den kritiske situasjonen i Afrikas nest største land «blir permanent.»

– Handler vi ikke nå, vil sulten spre seg og folk vil dø. Det er et kappløp med tiden, sier Flyktninghjelpens Ulrika Blom.

