Israelsk flyangrep mot Gaza etter sammenstøt

Angrepene mot Hamas-stillingene skjer timer etter at én palestiner ble drept og over 40 såret i sammenstøt ved grensegjerdet mot Israel fredag, ifølge en talsmann for helsemyndighetene i Gaza by.

Ifølge den israelske hæren (IDF) skal tusenvis av israelske familier ha hørt sirener og løp deretter til bombesikre rom. Like etterpå skal en bombe ha blitt sluppet fra Gaza mot Israel, hevder de på Twitter.

Angrepene mot Gaza skal ha skjedd rundt midnatt lokal tid og var rettet mot områder i nord, ifølge lokale medier. Det skal ikke ha blitt meldt om skadde i dette angrepet.

– Kastet eksplosiver

En talsmann for den israelske hæren sier at «anslagsvis 8.400 demonstranter og oppviglere samlet seg ved et antall steder langs sikkerhetsgjerdet på Gazastripen» fredag.

– De har kastet eksplosiver og steiner mot sikkerhetsgjerdet og soldatene, og har også satt fyr på bildekk, sier talsmannen.

– Soldater svarte i henhold til standardprosedyrer, legger han til.

Fire av dem som ble såret, er leger.

50. demonstrasjonen

Fredagens demonstrasjon var den 50. i rekken siden de første protestene og sammenstøtene langs Gazastripens grense mot Israel startet 30. mars i fjor.

Ifølge tall fra palestinske myndigheter har 252 palestinere blitt drept i sammenstøt langs grensegjerdet i dette tidsrommet. To israelske soldater er blitt drept i samme periode.