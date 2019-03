Kasakhstans president varsler sin avgang etter 30 år

78-åringen har vært president i det oljerike sentralasiatiske landet siden 1990, før Sovjetunionens sammenbrudd. Han ble sist gjenvalgt i april 2015 med 98 prosent av stemmene.

– Jeg har bestemt meg for å si fra meg presidentskapet, sa Nazarbajev i en tale kringkastet på statlig fjernsyn tirsdag.

Hans nåværende mandat utløper først neste år, men per i dag er det ingen åpenbar etterfølger. Presidenten sier at lederen for senatet i nasjonalforsamlingen vil ta over i den tiden som gjenstår av hans periode.

Senatslederen er den nære medarbeideren Kassym-Jomart Tokayev (65), tidligere statsminister og karrierediplomat. Presidenten sparket i forrige måned hele regjeringen med henvisning til manglende økonomisk utvikling, til tross for store naturrikdommer.

Lovet store summer

President Nazarbajev utpekte den 53 år gamle Askar Mamin til ny statsminister og lovet å bruke summer tilsvarende fem milliarder dollar på sosiale programmer og økte lønninger. Han forsikret at gass og strøm skulle bygges ut i fjerntliggende landbruksområder.

Det har de siste årene vært økende misnøye over stadig dårligere levevilkår i Kasakhstan. Økonomien fikk seg en alvorlig knekk da oljeprisene stupte i 2014 og Vesten innførte sanksjoner etter Russlands annektering av Krim. Russland er Kasakhstans største handelspartner.

Menneskerettsorganisasjoner anklager regimet i Kasakhstan for undertrykkelse og overgrep mot opposisjonelle.

Ingen av valgene som er holdt i landet siden uavhengigheten fra Sovjetunionen, er blitt erklært som frie og rettferdige av vestlige observatører.

Valg etter valg

Nazarbajev ble statsminister i den daværende sovjetrepublikken i 1984. Han fikk tittelen president i 1990 og ble valgt til posten som eneste kandidat ved selvstendigheten i 1991. Han ble gjenvalgt med stort flertall i de påfølgende valgene.

Presidenten satte i verk et omfattende urbaniseringsprogram og gjorde hovedstaden Astana til en moderne storby av glass og stål. Kasakhstan brukte sine enorme oljerikdommer og strategiske plassering til å skape seg nytt manøvreringsrom i regionen og har vært vertskap for atomforhandlinger mellom Vesten og Iran og fredsforhandlinger for Syria.

Nazarbajev har av nasjonalforsamlingen fått tittelen landsfader, som blant annet gir ham livslang immunitet mot tiltale. I 2007 fjernet samme forsamling begrensningen på antall mulige presidentperioder for Nazarbajev.

Observatører sier at presidentens spesielle stilling også gir ham stor innflytelse utenfor presidentkontorene.