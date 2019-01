Her finnes ingen homofile, sa presidenten. Så startet jakten.

I 2017 skal Maksim Lapunov ha blitt kidnappet på gaten i Groznyj, Tsjetsjenias hovedstad. Politiet kastet ham i en varetektscelle, og i 12 dager skal han ha blitt torturert fordi han var homofil.

– De begynte å slå meg med køller. Jeg vet ikke hvor lenge det varte, men det var lenge. De slo bena mine, hoftene, rumpa, ryggen. De slo meg til jeg falt i bakken. Da lot de meg være en liten stund, men så dro de meg opp igjen og fortsatte, fortalte Lapunov på en pressekonferanse i Moskva for et drøyt år siden.

Han var én av over 100 homofile menn som i 2017 ble arrestert og torturert i Tsjetsjenia. Noen av dem ble drept, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. Lokale myndigheter benektet at det hadde skjedd.

Rett før jul kom det en omfattende rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og der ble det dokumentert at Lapunov og mange andre ble utsatt for systematiske overgrep.

Ny forfølgelse

Nå skal tsjetsjenske myndigheter ha startet en ny kampanje mot homofile og lesbiske i den kaukasiske republikken, ifølge den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

– Politiet har arrestert 40 mennesker, både kvinner og menn. Minst to av dem døde på grunn av tortur, forteller Igor Kotsjetkov, direktør i Russlands LHBT-nettverk.

Personene sitter i varetekt i byen Argun i Tsjetsjenia, og Kotsjetkov hevder at politiet gjør alt de kan for at de senere ikke skal kunne forlate republikken. Blant annet skal politiet ha tatt fra dem passene, som man trenger for å reise rundt i Russland, og de skal ha truet med å starte falske straffesaker mot dem.

– Politiet truer også med å starte straffesaker mot familiene deres, og de truer dem til å skrive under på blanke skjemaer, sier den anerkjente menneskerettighetsforkjemperen.

Finnes ikke homofile

Tsjetsjenske myndigheter avviser påstandene.

– Alt dette – for å si det litterært – er usant og desinformasjon, sa en talsmann for Tsjetsjenias president, Ramzan Kadyrov, til avisen RBK.

Kadyrov har tidligere uttalt at det ikke finnes noen homofile i Tsjetsjenia og at det derfor ikke kan stemme at homofile er blitt utsatt for overgrep. En talsmann sa at politiet ikke trengte å ta seg av homofile fordi «familiene allerede har sendt dem til et sted de ikke vil komme tilbake fra».

Lapunov var den eneste som turte å stå frem for å fortelle om det som hadde skjedd i 2017, til tross for at tsjetsjensk politi truet med å drepe ham hvis han gjorde det.

– De surret tape rundt hodet mitt slik at det kun var et lite hull igjen å puste gjennom. Da jeg forlot Tsjetsjenia, klarte jeg så vidt å krabbe.

Han anmeldte saken, men den russiske påtalemyndigheten startet aldri noen straffesak.

Omfattende dokumentasjon

I OSSE-rapporten legges det frem omfattende dokumentasjon på tortur, ydmykende behandling og drap på lesbiske, homofile, bi- og transpersoner (LHBT) i Tsjetsjenia. Lesbiske kvinner blir utsatt for djevleutdrivelse, folk blir presset til å ta livet av familiemedlemmer på grunn av seksuell orientering, og det er omfattende bruk av arrestasjoner og tvungne tilståelser for å skape frykt i befolkningen, heter det i rapporten.

– Rapporten er uvanlig tydelig og ber Russland om å etablere en egen, uavhengig kommisjon for å følge opp noen av de mest alvorlige overgrepene, sier Mina Skouen, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen.

