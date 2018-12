Britisk minister åpner for «plan B» om Brexit

Rudd, som er arbeids- og pensjonsminister, var den første ministeren til å offentlig diskutere muligheten for en «plan B» om statsminister Theresa May som forventet ikke får støtte for sin foreslåtte brexit-avtale.

Den skal stemmes over i Underhuset 11. desember.

Rudd, som støtter Mays brexit-avtale sier at «alt kan skje», inkludert en andre folkeavstemning, om regjeringen taper i Underhuset.

Det var ikke slik EU-motstanderne hadde sett for seg at Storbritannia skulle forlate EU. – Jeg fatter ikke at vi må la oss ydmyke og herse med i Brussel.

Foretrekker norsk løsning

Rudd sa til The Times lørdag at hun mener ingen alternativer er bedre enn Mays avtale, men at hun foretrekker en løsning lik den norske om avtalen blir stemt ned.

Om Storbritannia skulle gå for en slik løsning antas det at de vil bli et EØS-land. Det vil i så fall bety at Storbritannia forblir i EUs indre marked, som kan føre til at skadevirkningene på kongedømmets økonomi blir begrenset.

En slik avtale «ser sannsynlig ut ikke bare med tanke på landet, men også med tanke på hvor parlamentsmedlemmene står», sa Rudd.

Utenriksminister Jeremy Hunt avfeide imidlertid den norske løsningen da han ble spurt av norsk presse under utenriksminister Ine Eriksen Søreides (H) julevisitt til London forrige uke.

– Jeg har stor respekt for den veien Norge har valgt. Men mange av dem som stemte for brexit, ønsket å avslutte den frie bevegelsen. De ønsket å gi Parlamentet kontroll over innvandringspolitikken. Og det er ikke mulig i et EØS-scenario, sa Hunt da.

Motstand mot avtalen

Mays skilsmisseavtale med EU har møtt motstand fra parlamentsmedlemmer både fra hennes eget parti og fra opposisjonen i Labour.

Kritikerne som er for brexit sier at Mays avtale binder Storbritannia for tett til EU, mens de som er for EU mener avtalen etablerer sperrer mellom Storbritannia og deres største handelspartner, og at den lar mange føringer for det fremtidige samarbeidet være uvisse.

Begge sider samles i motstanden mot den såkalte reserveløsningen for irskegrensen, som innebærer at Storbritannia i praksis blir værende i en tollunion med EU inntil videre, hvis partene ikke blir enige om noe annet.

