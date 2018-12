Minst ti politifolk ble drept og to ble tatt til fange da Taliban-opprørere angrep en veisperring utenfor byen Farah ved midnatt natt til mandag, opplyser to medlemmer av provinsrådet. To andre politifolk ble såret i angrepet.

Minst fire soldater i landets grensestyrke ble drept og to andre ble såret i et Taliban-angrep i Gulran-distriktet i Herat-provinsen, nær grensa til iran, opplyser et medlem av provinsrådet.

I Faryab-provinsen, der Norge hadde ansvaret for NATOs stabiliseringsstyrke fra 2005 til 2012, ble åtte politifolk drept og seks såret i et Taliban-angrep mot en veisperring i Almar-distriktet søndag kveld, opplyser medlemmer av provinsrådet.