Saken oppdateres.

Tre mistenkte er pågrepet i forbindelse med drapene på de to skandinaviske turistene i Marokko, opplyser marrokansk politi.

«Vi har etterforsket drapene av to turister i Imlil i samarbeid med Marrakech-politiet. Vi har nå pågrepet tre mistenkte som vi antar står bak denne kriminelle hendelsen.», skriver det sentrale marokkanske etterforskningsbyrået BCIJ i en pressemelding torsdag morgen.

«De avhøres for å finne ut hvorfor og hvordan de har drept jentene og motivet bak. Vi vil også sjekke om det står noen terrororganisasjoner bak.», skriver BCIJ.

Marokkansk kanal: Gjetere pågrepet

Ifølge den franskspråklige nyhetskanalen 2m.ma skal de tre, som ble pågrepet klokken 06.30 torsdag, være lokale gjetere. Mennene skal ifølge den marokkanske kanalen være i alderen 25–33 år.

2m publiserer også politiets bilder av de tre, som skal ha blitt pågrepet på en buss i Marrakech torsdag morgen.

Avisen Marocco World News skriver at de tre pågrepne er fra fattige områder utenfor Marrakesh. En skal være snekker mens en annen driver en form for forretningsvirksomhet, ifølge denne avisen.

Fra før har marokkanske myndigheter bekreftet at én mistenkt mann ble pågrepet tirsdag. I tillegg har tre menn vært ettersøkt for drapene. Det er ennå ikke bekreftet at dette er de samme mennene som nå er tatt.

Norge vil bistå

Tidligere i dag kommenterte statsminister Erna Solberg drapene. Hun sa blant annet at de vil bistå marokkanske myndigheter.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sa statsminister Erna Solberg i en pressemelding.