USA kommer til å trekke alle sine soldater ut av Syria 60 til 100 dager etter at de siste restene av IS er blitt nedkjempet. Det opplyser en amerikansk tjenestemann til Reuters.

Den amerikanske beslutningen er et resultat av en avtale USAs president Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inngikk i en telefonsamtale fredag.

Alle sivile amerikanske tjenestemenn kommer til å få ordre om å trekke seg ut av Syria i løpet av 24 timer, melder også Reuters.

Susan Walsh /AP/NTB scanpix

USA dropper tidligere planer om å bli i Syria

USA har tidligere sagt at de ville bli i Syria også etter at IS var blitt nedkjempet. Begrunnelsen var delvis at man ville hindre at IS slo seg opp igjen, delvis at man ville forhindre at Iran fikk for stor innflytelse i Syria.

Problemet for amerikanernes planer har vært at de har samarbeidet med en gruppe som Syrias naboland Tyrkia har sett på som en terrortrussel.

Kurderne som amerikanerne samarbeider med, står nemlig ideologisk svært nært PKK, som Tyrkia anser som en terrorgruppe. Tyrkia mener PKK og kurderne i Syria er under felles ledelse og utgjør en felles terrortrussel mot Tyrkia.

AP/NTB scanpix

Tyrkia truet med å angripe – nå får de viljen sin

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet i forrige uke med å angripe kurderne i Syria i løpet av noen dager. Amerikanerne har forsøkt å forhindre at det skulle skje, fordi de har soldater som står skulder ved skulder med kurderne.

I en telefonsamtale fredag skal altså Trump og Erdogan har inngått en avtale. Et tyrkisk angrep på Syria kan dermed ha blitt avverget, men samtidig kan Erdogan ha lykkes med å isolere sine kurdiske fiender.

Det har dessuten blitt spekulert på om Tyrkia utnyttet de fordeler Khashoggi-saken ga dem. Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Tyrkia har etter hvert gått langt i å legge skylden på Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, en mann Donald Trump har satset mye på. Det er blitt spekulert på om Tyrkia ville dempe presset på Saudi-Arabia dersom USA ville trekke støtten til kurderne i Syria.

Fakta: USAs kurdiske allierte i Syria USA har i kampen mot Den islamske staten (IS) i både Irak og Syria hatt kurdiske styrker som noen av sine viktigste allierte. Dette har særlig vært tilfelle i Syria. De kurdiske styrkene kalles YPG. Dette en militsen til et kurdisk parti som forkortes PYD. Dette er en parti som dominerer politikken fullstendig i de kurdiskkontrollerte områdene i det nordøstlige Syria. YPG er den viktigste militære aktøren i Syrias demokratiske styrker, en kurdisk-arabisk koalisjon som har USAs støtte i kampen mot IS. De har kjempet i svært blodige slag mot IS. PYD står tyrkiskkurdiske PKK svært nært ideologisk. Dette illustreres ikke minst ved at også kurderne i Syria har den fengslede PKK-lederen Abdullah Öcalan som sin viktigste frontfigur. Bildet av Öcalan er å se overalt, inkludert på skulderen til alle soldatene. Tyrkia mener det ikke er noen forskjell på PKK og PYD og deres militære gren YPG. De mener alle er terrorister og at de utgjør en trussel mot Tyrkias sikkerhet.

AP/NTB scanpix

– Kampen mot IS vil fortsette

Det hvite hus forsøkte onsdag å fremstille tilbaketrekkingen fra Syria som en ny fase i krigen mot IS.

Kampen mot Den islamske staten har gått inn i en ny fase og USA har begynte å hente hjem soldater fra Syria, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

– Disse seirene mot IS i Syria betyr ikke at den globale koalisjonen eller kampen mot IS går mot slutten. Vi har begynt å returnere amerikanske soldater i det vi er i ferd med å gå over i neste fase i kampen, sa talskvinne Sarah Sanders i en uttalelse, melder Reuters.

Tidligere onsdag hadde president Donald Trump meldt at «vi har nedkjempet IS i Syria, den eneste grunnen til å være der under Donald Trump.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

– Pentagon motsetter seg en full uttrekning

Det amerikanske forsvarsdepartementet har motsatt seg at USA skal trekke seg helt ut av Syria, melder The New York Times.

Årsaken er at det vil kunne innebære et forræderi mot kurderne, som har vært de viktigste allierte mot IS i Syria, skriver avisen.

USAs allierte i Syrias demokratiske styrker, SDF, som er dominert av kurderne, kjemper fremdeles for å erobre den siste biten med land som holdes av IS. Dette skjer i det østlige Syria langs Eufrat like ved grensen til Irak.

Hussein Malla / AP/NTB scanpix

Republikansk senator: – En tilbaketrekking et feilgrep

Den republikanske senatoren Lindsey Graham, som ofte forsvarer Trump, sier en beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Syria vil være et feilgrep.

– En amerikansk tilbaketrekking nå vil være en stor seier for IS, Iran, Bashar al-Assad i Syria og for Russland. Jeg frykter at det vil ha ødeleggende konsekvenser for vår nasjon, regionen og verden, sier Graham i en uttalelse som er gjengitt av Reuters. – Det vil i fremtiden bli vanskeligere å rekruttere partnere som er villig til å stå opp mot radikal Islam. Det vil også bli sett på av Iran og andre uvennlige aktører som et tegn på amerikansk svakhet i forsøkene på å stanse iransk ekspansjon.

Afshin Ismaeli

Kampen mot IS er ikke helt ferdig

IS har mistet nesten hele det store territoriet de holdt i Syria, og ble kastet ut av sin tidligere «hovedstad» i Raqqa oktober i fjor. Men de holder fremdeles et lite landområde langs elven Eufrat ned mot grensen mot Irak.

Tusenvis av lokale soldater er i intense kamper mot det som kan være tusenvis av IS-medlemmer. USA og andre land støtter kampen med spesialsoldater på bakken og med flyangrep fra luften.

Det kan være at Pentagon er bekymret for om Trump meldinger om tilbaketrekking kan påvirke kampviljen til de lokale styrkene.

Afshin Ismaeli

Kurderne kan havne under trippelt angrep

Den dominerende delen av styrken som kjemper mot IS i det østlige Syria er kurdere. Dersom USA gjennomfører en rask uttrekking fra Syria, risikerer de ikke bare å måtte konfrontere eventuelle rester av IS på egen hånd.

De vil raskt kunne komme under et dobbeltpress fra regjeringsstyrkene til Bashar al-Assad, som står på vestsiden av Eufrat, og Tyrkia, som befinner seg nord for dem.