Marokkansk påtalemyndighet sier dobbeltdrapet på de to skandinaviske kvinnene i Atlasfjellene var en terrorhandling, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til personen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.

Ifølge VG er det ventet at markokkansk politi vil gå ut med mer offisiell informasjon om dette senere onsdag kveld.

VG skriver at alle de fire mistenkte mennene skal ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Utenriksdepartementet i Oslo kan foreløpig ikke kommentere opplysningene.

Fire mistenkte

Det er allerede klart at etterforskerne mistenker i alt fire marokkanske menn for drapet på norske Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra den danske byen Ikast. Tre personer er så langt bekreftet pågrepet.

Privat

Den første mistenkte marokkaneren ble pågrepet i et nabolag i Marrakech tirsdag morgen klokka 5. Politiet fant ID-kortet hans nær åstedet. Han skal også ligne på en av mennene som ble fanget opp av et videokamera i fjellandsbyen Imlil. Mannen skal ha pekt ut tre andre menn i avhør.

Få timer senere ble ytterligere to menn, fra havnebyen Safi, pågrepet i Marrakech. De mistenkte mennene skal ha campet noen hundre meter fra stedet der kvinnene ble funnet drept inne i teltet sitt.

Det er ikke kjent om også den fjerde mistenkte er pågrepet.

Marokkansk FBI

Det er Marokkos svar på FBI eller norske Kripos, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) i Rabat, som leder etterforskningen av drapet. Dette er blitt oppfattet som et tegn på at saken berører ekstremisme, terrorisme og/eller rikets sikkerhet.

Kripos er foreløpig ikke blitt bedt om å bistå i den marokkanske etterforskningen, men en norsk politimann, som jobber for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat, reiste allerede tirsdag til området der dobbeltdrapet fant sted.

Politimannen skal være bindeledd mellom lokale myndigheter, lokalt politi og norske myndigheter, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos.

Marokkanske etterforskere har fattet interesse for en video av en ukjent ung mann som satt sammen med de to kvinnene på en takterrassekafé i Marrakech der de bodde på hotell før ferden gikk videre til Atlasfjellene. Filmen skal være sentral i etterforskningen og politiet ønsker kontakt med mannen, får Dagbladet opplyst.

Opptaket stammer fra den drepte danske kvinnen Louisa Vesterager Jespersens konto på sosiale medier. Det skal være tatt opp fire dager før kvinnene ble funnet drept.

UD fraråder turer alene

Det norske Utenriksdepartementet endret onsdag sin informasjon for nordmenn som reiser til Marokko. Under avsnittet om sikkerhet frarådes nå nordmenn å gå alene i fjellområder fordi man kan bli utsatt for kriminalitet.

– Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap, heter det i det oppdaterte reiserådet.

Thor Arne Hauer som har vært tilknyttet Marokko i 35 år og blant annet jobbet som fjellfører i Atlasfjellene, anbefaler ingen å legge ut på fjelltur alene. Selv samarbeider han alltid med en godkjent marokkansk fjellfører når han er på turer i fjellene.

– Generelt vil jeg si at det er overraskende og litt overmodig å legge ut på fottur alene i et fjellterreng som går opp mot 4.000 meter over havet, uten fjellfører. Kunnskap om høyde og fjell er viktig, sier Hauer til NTB.

– Man bør heller ikke legge ut på tur med folk man ikke kjenner, legger Hauer til.