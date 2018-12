Syvåring som snakket med Trump, sier hun fremdeles tror på julenissen

Finnes julenissen? Hvor bor han? Hvor er han nå? Kan han sørge for at jeg får det jeg ønsker meg til jul? Hvordan får han egentlig levert så mange gaver? Og hvorfor forsvinner alltid onkel når nissen dukker opp?

Dette er varianter av juleeksistensielle spørsmål som har gnaget hos flere generasjoner barn, frem til de én dag erkjenner at gavene kommer fra en fabrikk i Asia og ikke julenissens verksted.

Når dette skjer, varierer noe, men en barnepsykolog har tidligere sagt til Dagbladet at det kan være greit å fortelle barna hvem som egentlig som skjuler seg bak nisseskjegget, en gang mellom tredje og femte klasse på barneskolen.

Da USAs president Donald Trump tradisjonen tro besvarte telefonsamtaler fra barn på julaften, var én av dem som kom gjennom, syv år gamle Collman Lloyd. I løpet av samtalen spurte Trump henne om hun «fortsatt trodde på julenissen». Han la til at dette kanskje er «marginalt» når man er syv år gammel.

Siden mikrofonene til stede ikke fanget opp responsen, har det vært et lite julemysterium hvorvidt verdens mektigste person avlivet julenissen over telefon.

Men lokalavisen Charleston Post and Courier har snakket med syvåringen, som forsikrer at hun fremdeles tror på julenissens eksistens. Den enkle forklaringen er at hun ikke forsto ordet «marginalt», som hun knapt hadde hørt før.

En video fra den andre siden av telefonrøret, der syvåringen satt på familiens kjøkken i småbyen Lexington, viser at jenta svarer «Yes, sir» på spørsmålet fra USAs president.

Etter at Trump hadde ønsket jenta og familien god jul, ble Trumps samtale omtalt over hele verden. Men i Lexington forble troen på julenissen uendret. Collman Lloyd og søsknene satte som vanlig ut sjokoladekjeks og melk til julenissen.

Dagen etterpå var både kjeks og melk borte, ifølge lokalavisen. Og under juletreet lå det plutselig gaver til søskenflokken.

– Julenissen er ekte likevel, konkluderte syvåringen overfor den utsendte journalisten.