Medstudenter og faglærere samles på campus Bø

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko. Jeg skal møte deres medstudenter og faglærere i dag. De er i sorg og i første omgang konsentrerer vi oss om å ta vare på dem og etter hvert vil vi arrangere en minnestund, sier rektor Petter Aasen til NTB tirsdag formiddag.

Minnestunden for 28 år gamle Maren Ueland fra Bryne og 24 år gamle Louisa Vesterager Jespersen fra Sydjylland i Danmark vil bli holdt på campus Bø etter nyttår, opplyser universitet. Tirsdag hang flaggene på halv stang på USN-campusene.

Norsk politi på vei til drapssted i Marokko

Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Bachelorstudenter

Rektor og dekan Arild Hovland ved det aktuelle fakultetet reiste begge til Bø tirsdag for å møte studentene og faglærerne.

De to studentene gikk andre året av et bachelorprogram i friluftsliv – «tur- og naturveiledning» – som universitetet tilbyr i Bø i Telemark.

– De var erfarne friluftslivsfolk. Jeg har fått beskjed om at de var på en privat feriereise. Reisen var godt planlagt og den gikk til et område som regnes for å være et sikkert område, sier rektor.

Var planlagt

Universitetet opplyser på sin hjemmeside at reisen de to hadde lagt ut på var planlagt å vare en måned

Universitetet fikk meldingen om at de to var funnet drept natt til tirsdag og har satt krisestab.

– Allerede i natt og i løpet av morgentimene har fagmiljøet vært i kontakt med medstudenter. De er samlet og blir tatt vare på. Som universitet vil uttrykke stor medfølelse overfor foreldrene og familiene til de to studentene, sier rektor.