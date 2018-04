I franske Toulouse er det full vår, og termostaten kryper opp mot en uvanlig julivarme med snaut 30 grader.

Studenthybelbyggene der den savnede Stavanger-jenta Marie Sæther Østbø bor, huser til vanlig rundt 600 studenter. Men mens Aftenbladet lørdag er ved blokkene, er det omtrent ikke en student å se, bare en og annen etternøler som nyter solen i bakgården. Både denne og neste uke er det nemlig vårferie, og mange av studentene har reist hjem for å treffe familie og lese til eksamen.

– Et sjokk

Aftenbladet møter to av venninnene til Marie Sæther Østbø, brasilianske Marina Convertino og norske Sofie Ryan-Øye ute i hagen mellom blokkene.

– Vi var på ferietur i Barcelona da vi fikk beskjeden om at Marie hadde forsvunnet. Det var et sjokk. Jeg klarte ikke å fungere på en time, sier Marina Convertino.

– Vi fikk beskjeden via en venn, som sendte oss bildet fra redningsmannskapet ved stranden der nede. Jeg klarte rett og slett ikke å forholde meg til det. Ingen hadde ventet noe slikt. Og så mange fryktelige ting går gjennom hodet på deg. Vi savner henne veldig, sier en tydelig opprørt Marina.

Det er 40 studenter med 15 nasjonaliteter i den engelskspråklige linjen for internasjonale studier ved Science Politiques i Toulouse. Gjengen er tett sammensveiset.

– Uvær dagen i forveien

I Sedgefield i Sør-Afrika har politi og letemannskap søkt etter Stavanger-kvinnen siden onsdag kveld.

Den lokale politisjefen François Cowley og rettsmedisiner og dykker Werner Jonck dro ut i båt fra Buffalo Bay klokken 9 lørdag morgen. To timer senere var de tilbake på stranden, som ligger noen mil øst for Myoli Beach hvor savnede sist ble sett.

– Vi gir oss ikke med dette. Vi returnerte nå bare for å fylle på mer drivstoff, sier Jonck til Aftenbladet, som treffer dem på stranden.

I tillegg til søket med båten, letes det fra land. Én av politimennene som deltok i søket lørdag, var på Myoli Beach kort tid etter at den første savnetmeldingen kom onsdag kveld.

– Det hadde vært et uvær dagen i forveien, men onsdag kveld var det ganske bra. Det jeg så dagen etter var at bølgene hadde gravd ut en ganske stor kant i sanden. En teori er at den savnede kvinnen kan ha blitt overrasket av denne kanten og at hun på den måten har havnet i vannet, sier politimannen, som ikke ønsker å ha navnet sitt på trykk.

På stranden i Buffalo Bay ligger folk og soler seg. I vannet både bades og surfes det.

Ann Tunmer og Merle Florence er to av dem som har fått med seg at en ung norsk kvinne er savnet.

– Det er forferdelig. Vi sender våre varmeste tanker til familien. Det vi alle håper på er naturligvis at hun dukker opp igjen, sier Tunmer.

– Et mareritt

Tilbake til Toulouse: Der har dagene gått sent siden studievenninnene fikk beskjeden om at Marie Sæther Østbø var savnet fra Myoli beach.

– Vi fikk mail fra universitetet og beskjed om å ta kontakt med dem dersom det var noe vi lurte på eller trengte hjelp til. Vi føler oss greit ivaretatt, men det er fryktelig vanskelig å sitte her, så langt unna og ikke vite. Dette må være en helt fryktelig situasjon for familien til Marie, sier Marina.

Hun har vært i kontakt med studievenninnen som reiste sammen med Marie på turen til Sør-Afrika forrige uke.

Det har også Sofie. De er begge bekymret for henne.

– Hun har det ikke godt nå. Hun sier det har vært fryktelig mange inntrykk, og beskriver det hele som et eneste mareritt, sier Sofie til Aftenbladet.

– Hvordan vil dere beskrive Marie?

– Hun er sprudlende, søt og har alltid en latter på lur, sier Sofie Ryan-Øye.

– Jeg tror aldri jeg har sett henne sint, legger Marina til.

– Hun er eventyrlysten, liker å reise og er sosial, men jeg tror ikke at hun ville gått alene langt ut i sjøen. Understrømmene der nede er sterke, det vet jeg de hadde advart henne mot på forhånd, sier Sofie.

Maries foreleser, britiske Andrew Milne, er også leder for det internasjonale programmet ved skolen, som totalt har rundt 1500 elever.

– Vi er en liten avdeling, dette berører mange av oss. Slik jeg kjenner Marie, er hun veldig trivelig, en flink student, og en meget oppegående jente, sier Milne til Aftenbladet.