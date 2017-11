En bombe ble sprengt blant folkene som hadde møtt opp i moskeen for å be fredagsbønn. Da folk forsøkte å flykte, ble de skutt på med maskingevær.

– De skjøt på ambulansene også, sier et vitne fra lokalbefolkningen til Reuters.

Fredagens angrep på en moské i Bir al-Abed er det blodigste i løpet av de tre årene som er gått siden egyptiske myndigheter erklærte unntakstilstand på Sinaihalvøya, melder Reuters. 235 mennesker ble drept, mens cirka 100 ble skadet, ifølge statlige egyptisk TV.

Blant ofrene skal det ha vært sufier, en retning innen islam som av noen ekstreme salafister oppfattes som vantro.

Angriperne skal ha tilhørt opprørsgruppen som tidligere het Ansar Beit al-Maqdis, men som nå kaller seg Wilayat Sinai, eller Sinaiprovinsen, og har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS, melder NTB.

FOTO: EPA/ NTB scanpix

IS går i ett med lokale beduiner

– IS har ikke mange medlemmer på Sinai, men mange nok til at de er en kraft å regne med, sier den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

Han sier det er flere faktorer som bidrar til at egyptiske myndigheter ikke har klart å eliminere trusselen.

– IS blander seg med de lokale beduinene. I bunnen for problemet ligger en misnøye med den økonomiske situasjonen og de egyptiske myndighetene. Det handler også om smuglingen til Gaza, der IS også har et nærvær, sier Ranstorp.

Han minner om at IS også utgjør en trussel andre steder i Egypt, noe som særlig har gått ut over den kristne minoriteten.

Da et fly med russiske turister styrtet over Sinai etter en bombeeksplosjon i oktober 2015, ble det knyttet til den IS-tilknyttet terrorgruppen Sinaiprovinsen.

På Sinai har det vært en rekke blodige angrep på egyptiske militære. Egyptiske myndigheter har vært nødt til å bruke store ressurser på å beskytte viktige turistområder på Sinai, som Sharm-el Sheikh.

Det har også vært strid mellom ulike jihadistgrupper på Sinai og ikke alle har vært enig i beslutningen om å sverge troskap til IS, skrev Eliska Puckova i European Strategic Intelligence and Security Center, ESISC, i mai.

– En generasjonsutfordring

IS har gått på det ene nederlaget etter det andre i Syria og Irak. De har mistet kontrollen over 96 prosent av området de tidligere kontrollerte, ifølge den amerikanskledede koalisjonen. Titusener av IS-krigere er blitt drept.

Likevel er ikke trusselen fra IS, eller i hvert fall den ideologien de står for, i ferd med å bli nedkjempet, mener Ranstorp.

Han viser til at IS fremdeles utgjør en trussel i flere land i Nord-Afrika, særlig Tunisia og Libya, og flere steder i Sahel, området som ligger mellom den nordafrikanske kysten og Afrika sør for Sahara. De er dessuten til stede flere andre steder, som Jemen og Afghanistan.

– Vi er ikke på noen måte ferdig med IS. Det er noe vi kommer til å måtte bekjempe i flere generasjoner, sier Ranstorp.