Trump sier han freder justisministeren til november, etter måneder med angrep mot ham

President Donald Trump sier i et intervju med finansnettsiden Bloomberg at justisminister Jeff Sessions sitter trygt i jobben, i hvert fall til mellomvalget i november.

Dette kommer frem etter at flere republikanske representanter skal ha kontaktet Trump og bedt presidenten om ikke å sparke Sessions.

På et oppfølgingsspørsmål om justisministeren får fortsette i jobben etter november avsto presidenten fra å svare.

Holder nøkkelen til Muellers fremtid

Trump har gjentatte ganger det siste året angrepet Sessions, både privat og offentlig, for å unndra seg Russlandetterforskningen og for å legge alt ansvaret over på visejustisminister Rod Rosenstein.

Dette har ført til at mange har spekulert i om justisministeren ville miste jobben.

Jeff Sessions leder justisdepartementet, som leder FBI, der spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning blir gjennomført.

Denne etterforskningen har så langt rammet flere at Trumps næreste medarbeidere:

Michael Cohen, Trumps tidligere advokat, som har innrømmet å ha betalt ulovlige hysj-penger.

Paul Manafort, Trumps tidligere valgkampformann, som ble dømt for skattesvindel.

Michael Flynn, presidentens første nasjonale sikkerhetsrådgiver, som har innrømmet å ha løyet til FBI.

Flere andre av presidentens nærmeste er også blitt involvert i Robert Muellers omfattende etterforskning.

Ba Sessions stoppe Russlandsetterforskingen

Mange observatører har spekulert i at Trump kan komme til å sparke Sessions, etter flere måneder med angrep mot sin egen justisminister.

Trump har også selv sagt at Sessions bør sørge for at Mueller-etterforskningen bør stoppes:

– Dette er en fryktelig situasjon, og justisminister Jeff Sessions bør stanse denne oppkonstruerte heksejakten med en gang, før den fortsetter å sverte vårt land, skrev Trump på Twitter tidlig i august.

Dersom Trump hadde sparket Sessions tror mange at dette er første steget mot å sparke Mueller og hindre etterforskningen som har kommet nærmere og nærmere presidenten.