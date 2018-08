Opprørerne har gjennom de siste tre årene blitt jaget fra skanse til skanse, og nå skal kampen stå om deres siste tilholdssted, Idlib, i det nordvestlige hjørnet av Syria.

De syriske opprørerne kaller det for «alle krigers mor», ifølge Al-Qaida-tilknyttede Ibaa News Network. Flere internasjonale bistandsorganisasjoner advarte i forrige uke om «en katastrofe» som kan ramme 2,5 til 3 millioner mennesker som befinner seg der.

Samtidig trapper Russland og USA opp ordkrigen og sender flere krigsskip til Middelhavet, mens Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Russlands Vladimir Putin diskuterer en «felles løsning».

Flere observatører frykter at faren nå øker for opptrapping av Syria-krigen i kampen om den siste større provinsen i Syria som opprørerne kontrollerer.

Det diplomatiske spillet for å stanse krigen er intenst, men faren er stor for at ingen vil klare det.

KHALIL ASHAWI / REUTERS/NTB scanpix

USA truer med å svare «veldig sterkt»

Assads styrker har gjennomført en rekke angrep i Idlib-provinsen de siste ukene.

Forrige onsdag advarte USA, med støtte fra Frankrike og Storbritannia, om å gripe inn hvis Assad benytter seg av kjemiske våpen for å knuse opprørerne.

– Vi er åpenbart bekymret for at Assad kan bruke kjemiske våpen igjen, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton på en pressekonferanse i Jerusalem i forrige uke.

– Hvis det syriske regimet bruker kjemiske våpen, vil vi svare veldig sterkt.

USA gjennomførte angrep i april 2017 og april 2018 som reaksjon på det Washington mener er Assads bruk av kjemiske våpen.

Ifølge Bloomberg har Bolton advart russerne om at reaksjonen vil bli hardere denne gangen.

REUTERS/SCANPIX

Tyrkia kan havne midt i kampene

Men enda mer involvert enn amerikanerne er Tyrkia. De har soldater på plass og bemanner observasjonsposter rundt hele regionen.

Tyrkia har støttet opprørerne i regionen i årevis og forsøker nå å samle kaoset av opprørsgrupper til en felles front, ifølge presserapporter. Samtidig har tyrkiske toppledere vært i skytteltrafikk til Russland for å redde situasjonen.

Fredag reiste en tung tyrkisk delegasjon med utenriksminister, forsvarsminister og etterretningssjef til Kreml, hvor tyrkerne hadde møter med Russlands president Vladimir Putin.

Temaet var «militærteknisk» samarbeid. Ifølge Interfax la Putin frem forslag til en russisk-tyrkisk « løsning» i Idlib-provinsen i nordvestlige Syria.

– Terrorister må separeres fra opposisjonen i dette området, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

AFP

– Spørsmålet er om noen kan stagge Assad

Tyrkia og Russland har nærmet seg hverandre så mye de tre siste årene at Tyrkias utenriksminister Mevlüt Cavusoglu denne uken hevdet at Russland er Tyrkias strategiske allierte.

Men det tyrkisk-russiske forholdet står nå på spill, mener orlogskaptein Thomas Slensvik, leder i pressegruppen til Forsvarets høgskole.

For når det gjelder Syria, så er Moskvas strategiske allierte først og fremst Bashar al-Assad, skriver Hurriyet-kommentator Serkan Demirtas.

– Det er heller ikke gitt at Russland kan stoppe Assad, sier Slensvik.

– Vi har sett før at Assads styrker har startet et angrep, og så har russerne kommet etter med flybombing. For ikke å svekke sin posisjon i Syria, så føler de at de må støtte Assad militært.

Både Russland og Tyrkia vil for alt i verden unngå et direkte militært sammenstøt mellom russiske og tyrkiske styrker.

– Ingen av dem er interessert i det, sier professor Knut Vikør ved Universitetet i Bergen.

KHALIL ASHAWI / REUTERS/NTB scanpix

Russiske krigsskip til Syria

I helgen sendte Russland to nye fregatter utstyrt med kryssermissiler og en minesveiper fra Svartehavsflåten til Middelhavet.

I Moskva fremstilles dette som et svar på uttalelsene fra Bolton og at USA har sendt krigsskip til Persiabukta. Russerne anklager også USA for å planlegge et nytt angrep ved å utplassere B-1B strategiske bombefly på Al Udeid-basen i Qatar.

Samtidig var det møte i Damaskus mellom Irans forsvarsminister og Assad, hvor det ble inngått avtale om «militært samarbeid» mellom Iran og Syria.

Dette er stikk i strid med kravene fra Israel og USA, som forlanger at Iran må ut av Syria før det er mulig å stoppe Syria-krigen. Trump har pekt ut Iran som USAs største fiende i Midtøsten.

AMMAR ABDULLAH/Reuters / NTB scanpix

Gjensidige påstander om nytt giftangrep

Ordkrigen mellom Russland og USA ble trappet opp søndag da det russiske forsvarsdepartementet anklaget de syriske opprørerne for å planlegge et giftangrep i Kafer Zaita i løpet av to dager.

Russland hevder giftangrepet skal gi USA et påskudd til å angripe Assads styrker, som med russisk militærstøtte er på offensiven i den opprørskontrollerte provinsen.

– Alt dette viser at krigen i Syria langt fra er over og fortsatt kan utvikle seg til en regional og til og med en global krig, skriver den israelske avisen Arutz Sheva.