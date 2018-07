Turgåerne og guidene deres står fast ettersom veiene ned fra vulkanen er ødelagt som følge av jordskred, opplyser myndighetene i landet mandag morgen.

Helikoptre og redningsarbeidere jobber på spreng ved den aktive vulkanen Rinjani, som er et svært populært reisemål kjent for sine fine fotturer.

Jordskjelvet med styrke 6,4 inntraff sent lørdag kveld og har ført til skader på mer enn 1.000 bygninger. Minst 16 personer er bekreftet omkommet som følge av jordskjelvet og påfølgende jordskred.

Antara Foto/ Ahmad Subaidi/ via REUTERS / NTB scanpix

Flere kom seg ned søndag

Ifølge Sudiyono, sjefen for Rinjani-fjellet nasjonalpark, var det 820 personer på vulkanen da jordskjelvet startet, og 246 av disse ble evakuert, melder Reuters.

De fleste av dem som er strandet er utlendinger, flere fra USA og Thailand.

Ifølge myndighetene er turistene strandet på to ulike steder i fjellet. Rinjani-fjellet er 3.726 meter høyt, og er den nest største vulkanen i Indonesia. Ifølge The Gurdian bruker turgåere vanligvis minst to dager på å nå toppen.

Bes om holde seg i ro

Ifølge en lokal nyhetsside er to helikoptre satt inn i arbeidet med å hente ned turgåerne og transportere mat til dem som fortsatt er strandet.

184 personer, deriblant soldater, politi, helsepersonell, frivillige og ansatte i nasjonalparken deltar i redningsaksjonen mandag, ifølge The Guardian.

Ansatte i Rinjani nasjonalpark stengte klatrerutene søndag, og oppfordrer turistene til å bli der de er til de blir hentet av redningsarbeiderne.

– Alle er blitt instruert om å forholde seg rolig og i sikkerhet fra jordskredene til hjelpen kommer, nasjonalparksjefen.

Antara Foto/ Santanu Bendesa/ via REUTERS/ NTB scanpix

Mange etterskjelv

Jordskjelvet hadde sentrum syv kilometer under jordens overflate, rundt 50 kilometer nordøst for byen Mataram øst på Lombok. Grunne skjelv – det vil si skjelv som har sentrum mindre enn 60 kilometer under bakken – øker risiko for skader og dødsfall.

STR / TT NYHETSBYRÅN

Det kraftige skjelvet, som fikk innbyggerne til å flykte fra hjemmene sine i panikk, ble fulgt av to nye jordskjelv i tillegg til over 130 etterskjelv. To av etterskjelvene hadde en styrke på over 5.