Klassifiseringen av Lane ble onsdag nedjustert fra kategori 5, som er den høyeste kategorien, til en kategori 4. Vindstyrken er nå på rundt 70 meter i sekundet, men med kraftigere vindkast. Orkanen vil trolig bli ytterligere svekket de neste par dagene, men det er fremdeles ventet at den vil være farlig når den kommer nærmere land.

Det er foreløpig usikkert hvor orkanen vil treffe, men det statlige National Weather Service har sendt ut orkanvarsel for Maui og øya Hawaii. Det er også fare for storm og mye regn på de andre øyene i øygruppen i Stillehavet.

Dennis Fujimoto/The Garden Island / AP / NTB scanpix

Lane befant seg onsdag morgen, lokal tid, 515 kilometer sørøst for øya Hawaii og beveget seg nord-nordvest med en hastighet på 15 kilometer i timen.

Det er ventet at orkanens øye vil komme over, eller svært nær, øyene mellom torsdag og lørdag, men allerede onsdag ettermiddag kan øya Hawaii få vindkast opp i storm styrke.

Mange av innbyggerne på Hawaii hamstrer nå vann, nudler, toalettpapir og andre varer for å forberede seg på muligheten for å stå uten og strøm over lengre tid som følge av orkanens herjinger.