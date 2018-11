Med det de eier i hendene, vandrer migrantene mot USA. Fremdeles har de langt igjen.

Karavanen av 4000 migranter, hovedsaklig fra Mellom-Amerika, har begynt å bevege seg nordover fra Mexicos hovedstad mot grensen til USA.

Etter noen dagers pause i Mexico by, der mange av migrantene har valgt å søke asyl, satte karavanen seg i bevegelse nordover igjen lørdag. Det ble satt opp ekstra metroavganger for å hjelpe migrantene til utkanten av millionby. Mange sjåfører har også tilbudt skyss nordover.

Rundt tre mil utenfor byen hjalp politi og menneskerettighetsarbeidere til med å få folk om bord på lastebiler og busser som tilbød seg å ta med haikere i retning USA.

Mange startet bare med en enkel snippeske, men bærer nå på tepper, soveposer og tykke klær for å holde seg varme i de lavere temperaturene nord i Mexico.

Flere uker

I byen Queretaro ble de tatt imot av frivillige som hjalp migrantene å slå leir på et stadion. Det ble også delt ut mat.

Karavanen ble en valgkampsak i USA, og president Donald Trump har beordret 5.000 soldater til grensen og varslet at det kan bli flere. Uten å dokumentere påstandene sine hevder Trump at det er kriminelle og til og med terrorister som skjuler seg i den vandrende menneskemengden.

Mange av migrantene er tilsynelatende svært dårlig utstyrt hva gjelder sko, klær og andre nødvendigheter.

Store deler av asylsøkerne sier de vil vekk fra fattigdom, gjengkriminalitet, narkotikasmugling og vold i hjemlandene Honduras, Guatemala, Nicuaragua og El Salvador.

Farlig

Torsdag sa FN nei til en forespørsel om å bidra med busser til grensen. Det er mer enn 1000 kilometer til den nærmeste grenseposten over til den amerikanske delstaten Texas.

Men migrantene velger trolig en enda lengre rute for å unngå områder som regnes som for farlige, på grunn av omfattende vold mellom rivaliserende narkokarteller.

Distansen til for eksempel Tijuana og grensepostene til California er omtrent 2700 kilometer unna, men veien kan bli enda lenger om de velger en annen rute.

I fjor var det rekordmange 28.711 drap i Mexico. Siden regjeringen satte inn soldater i kampen mot narkotikahandelen i 2006, har over 200.000 mennesker blitt drept. Ytterligere 30.000 er savnet.