Fox News støtter CNNs klage mot Det hvite hus

Fox News, som ofte har blitt roset av USAs president Donald Trump, mener det er grunn til bekymring over pressefriheten når Det hvite hus trekker tilbake CNNs Jim Acostas presseakkreditering.

– Fox News støtter CNN i dets juridiske sak om å gjenopprette Det hvite hus-reporterens presseakkreditering, sier Fox News' president Jay Wallace onsdag.

Fox News vil bistå CNN med å innhente en ekspert.

– Vi har til hensikt å be domstolen oppnevne en sakkyndig rådgiver. Secret Service-akkreditering for arbeidende journalister i Det hvite hus bør aldri brukes som våpen. Vi ser ikke gjennom fingrene med den økende fiendtlige tonen som både presidenten og pressen utveksler, men vi støtter en fri presse, tilgang og åpen utveksling for det amerikanske folk, sier Wallace.

– Rett til å stenge ute

Samtidig onsdag skriver Det hvite hus i rettsdokumenter at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang. Det hvite hus forsvarer sin rett til å stenge Acosta ute.

– Presidenten og Det hvite hus er i besittelse av den samme brede handlefriheten til å regulere journalister og andre medlemmer av offentlighetens tilgang til Det hvite hus ved å velge hvilke journalister som kan få intervjuer og hvilke journalister som kan få delta på pressekonferanser, heter det i papirene som er innsendt i forkant av rettshøringen.

– Presidenten kan velge å aldri holde noen pressekonferanse igjen og inndra alle akkrediteringer, skriver advokatene i justisdepartementet.

En føderal dommer skal behandle søksmålet som CNN har reist mot Det hvite hus for å ha trukket tilbake Acostas akkreditering.

Dommer Timothy Kelly har satt tidspunktet for rettsmøtet til klokken 15.30 lokal tid onsdag, det vil si klokken 21.30 norsk tid.

Kritiske spørsmål

I søksmålet fra CNN heter det at Acostas og CNNs rettigheter i tråd med det første og femte grunnlovstillegg ble brutt. Her er blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet nedfelt.

Bakgrunnen for søksmålet er at Jim Acosta, som er kanalens seniorreporter i Det hvite hus, fikk sin adgang til Det hvite hus tilbakekalt etter en episode der president Trump hisset seg opp etter å ha blitt stilt kritiske spørsmål.

Det hvite hus har avvist at dette var årsaken og påstår isteden at Acosta «fysisk nektet å gi fra seg Det hvite hus-mikrofonen til en praktikant». Det var en nedtoning av deres tidligere anklager om at Acosta gikk til håndgripeligheter mot en «ung kvinne som bare forsøkte å gjøre jobben sin som praktikant i Det hvite hus».

Seks saksøkt

De saksøkte er, foruten president Trump selv, Trumps stabssjef John Kelly, visestabssjef William Shine, pressetalskvinne Sarah Sanders, Secret Services leder Joseph Clancy og agenten som tok Acostas adgangsbevis.

I søksmålet sitt merker CNN seg at Trump nylig antydet at også andre kunne risikere utestengelse.

– Selv om dette søksmålet dreier seg spesifikt om CNN og Acosta, kunne dette skjedd hvem som helst, skriver kanalen i en uttalelse.