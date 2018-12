FN krever tilgang til kinesiske omskoleringsleirer

FN krever nå tilgang til omskoleringsleirer i Xinjiang-regionen i det nordvestlige Kina, melder CNN.

Ifølge tall presentert i en FN-komité i august i år holdes rundt 1 million personer i leirer i regionen. Svært mange av dem tilhører det muslimske minoritetsfolket uigurene.

De teller cirka 12 millioner totalt, de fleste av dem i Xinjiang.

Det er Michelle Bachelet, FNs høykommissær for menneskerettigheter, som på vegne av FN har krevd tilgang. Det skjer etter at en annen FN-representant, tyske Bärbel Kofler, denne uken ble nektet tilgang til leire under sitt Kina-besøk.

– Jeg er sjokkert over meldinger om behandlingen av uigur-minoriteten, men ønsket mitt om å reise til Xinjiang ble nektet. Jeg hadde ønsket å få et førstehånds inntrykk av situasjonen i leirene, sier Kofler i en uttalelse.

Undertrykket minoritet

Aftenposten har tidligere gjengitt historier fra mennesker som har vært innestengt i omskoleringsleirer i regionen. I leirene utsettes de for massiv propaganda, de må sverge troskap til det kinesiske regimet, og det meldes om utstrakt bruk av vold.

Kinesiske myndigheter har i svært liten grad ønsket å gå i detalj om hva som egentlig foregår i leirene – eller omfanget av dem. Men en opptelling, basert på stillingsutlysninger og offentlige anbudsutlysninger, har tidligere anslått at det finnes minst 40 ulike leirer.

– Kinas økende tendens til å sette arbeider ut på anbud gjør at det finnes store mengder bevis. Og disse anbudene er ofte forbløffende detaljerte, har Adrian Zenz, forskeren som står bak tellingen, fortalt til Aftenposten.

Han påpekte at enkelte av anbudene spesifikt angir omskolering som formål. Blant fagene som oppgis er patriotisme.

Hevder leirene er frivillige

Tidligere har myndighetene hevdet at leirene ikke finnes. I høst gikk de i stedet over til å hevde at leirene er frivillige og et verktøy for å bekjempe ekstremisme. Myndighetene ser på det som en kamp mot islamsk terrorisme.

Kina fører en svært repressiv linje i Xinjiang og har de siste årene strammet kraftig til. Selv om bare 1,5 prosent av landets befolkning bor der, så skjer hver femte arrestasjon i området.

Uigurisk separatisme blusset opp på 1990-tallet, og de siste årene er det begått flere voldshandlinger og terroranslag, og uiguriske frivillige har kjempet på Taliban-siden i Afghanistan.