Huaweis finansdirektør pågrepet i Canada

Wanzhou Meng ble pågrepet lørdag 1. desember, opplyser det canadiske justisdepartementet til avisen Globe and Mail.

– Hun er etterlyst og ønsket utlevert til USA. Det skal holdes kausjonshøring fredag, men grunnet forbud mot å offentliggjøre detaljer, kan jeg foreløpig ikke si mer, sier talsmann Ian McLeod.

Wall Street Journal skrev tidligere i år at amerikanske myndigheter undersøker om Huawei har brutt sanksjonene mot Iran ved å videresalget utstyr fra det amerikanske IT-selskapet Hewlett-Packard. USAs justisdepartement har ikke ønsket å kommentere pågripelsen.

Det har heller ikke lykkes å få noen kommentar fra Huawei. Meng er ikke bare selskapets finansdirektør. Hun er også nestleder i styret og datter av grunnlegger Ren Zhengfei. Selskapet har raskt blitt en av verdens største produsenter av smarttelefoner og er ett av de største selskapene i Kina.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet har tidligere sagt at landet ikke aksepterer at andre land ensidig implementerer sanksjoner basert på egne lover.