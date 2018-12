Kina krever løslatelse av Huaweis finansdirektør i Canada

Meng Wanzhou ble pågrepet i Vancouver på den canadiske vestkysten lørdag, opplyser det canadiske justisdepartementet til avisen Globe and Mail.

– Hun er etterlyst og ønsket utlevert til USA. Det skal holdes kausjonshøring fredag, men grunnet forbud mot å offentliggjøre detaljer, kan jeg foreløpig ikke si mer, sier talsmann Ian McLeod.

Kina har reagert kraftig og sier landet «med fasthet motsetter seg og på det sterkeste protesterer mot» pågripelsen.

Brøt ingen lover

– Meng brøt ingen amerikanske eller canadiske lover, heter det i en uttalelse fra landets ambassade i Canada.

Kina har levert en skarp note til USA og Canada og «ber dem umiddelbart rette opp feilen som er begått og gi Meng sin personlige frihet tilbake».

Ambassaden sier den vil følge saken tett og gjøre det den kan for «å beskytte kinesiske borgers legitime rettigheter og interesser».

Uforstående

Huawei stiller seg uforstående til pågripelsen og sier at de har mottatt svært få opplysninger om saken.

– Hun ble midlertidig pågrepet under en mellomlanding og står overfor en uspesifisert siktelse i New York. Huawei har tiltro til at rettsvesenet i Canada og USA til slutt vil komme fram til en riktig avgjørelse, skriver selskapet i en uttalelse.

Huawei understreker at de følger alle aktuelle lover der selskapet har virksomhet, inkludert eksportkontroll og sanksjoner og reguleringer fra FN, USA og EU.

Børsfall

Tokyo-børsen falt kraftig fra morgenen av torsdag, ifølge analytikere som følge av nyheten om pågripelsen av Meng og bekymring over det spente forholdet mellom USA og Kina.

Nikkei-indeksen åpnet 1,9 prosent ned, mens den bredt sammensatte Topix-indeksen falt med 1,8 prosent i åpningsminuttene.

Wall Street Journal skrev tidligere i år at amerikanske myndigheter undersøkte om Huawei har brutt sanksjonene mot Iran ved å videreselge utstyr fra det amerikanske IT-selskapet Hewlett-Packard. USAs justisdepartement har ikke ønsket å kommentere pågripelsen.

Nøkkelperson

Mengs rolle i Huawei begrenser seg ikke til å være selskapets finansdirektør. Hun er også nestleder i styret og datter av grunnlegger Ren Zhengfei.

Selskapet har raskt blitt en av verdens største produsenter av smarttelefoner og er et av de største selskapene i Kina.

I april i år kunngjorde Huawei at de i stor grad ville trekke seg ut av markedet i USA, og med henvisning til påstander om at kinesisk etterretning planter overvåkingsteknologi i Huaweis produkter, fikk offentlige instanser i USA i august forbud mot å kjøpe produkter fra den kinesiske teknologigiganten.