Den siste uken er blitt omtalt som en av de mest dramatiske i britisk etterkrigstid.

Bakteppet er avtaleutkastet som beskriver vilkårene for skilsmissen mellom EU og Storbritannia, som ble offentliggjort onsdag. Etter offentliggjøringen har det stormet rundt statsminister Theresa May.

I tillegg til at det har strømmet inn med mistillitsforslag mot statsministeren, har det ene regjeringsmedlemmet etter det andre trukket seg.

Torsdag trakk Dominic Raab seg som brexitminister. I et intervju med Sunday Times sier Raab at May må stå imot det han omtaler som «mobberne» i Brussel.

– Hvis vi ikke kan lande denne avtalen på rimelige vilkår, må vi være veldig tydelige på at vi ikke kommer til å la oss bestikke, bli utpresset og mobbet, og at vi kommer til å forlate unionen, sier han til avisen.

Han sier Theresa May må stramme seg opp i stedet for å legge seg flat for de «mørke kreftene» i Brussel.

I et intervju på BBC-programmet Andrew Marr søndag sier den avgåtte brexitministeren at raskeste vei til ingen avtale er en dårlig avtale.

Han mener May ikke må godta dette avtaleutkastet og heller gå tilbake til forhandlingsbordet.

May: – Ingenting er bestemt før alt er bestemt

Søndag stilte May til intervju i Sky News-programmet «Sophy Ridge on Sunday». Ridge åpnet med å spørre May om hun på noe tidspunkt har tenkt å gi seg?

– Nei, det har jeg ikke, svarte hun bestemt og la til at dette ikke handler om henne, men om nasjonens interesser.

Mye av striden i det britiske parlamentet består av misnøye med avtaleutkastet.

Ifølge BBC har de konservatives leder for underhuset, Andrea Leadsom, stått bak initiativet for å overtale statsministeren til å gjøre endringer i utkastet til en brexitavtale.

Konfrontert med dette sier May at det gjenstår flere forhandlinger.

Neste søndag skal partene igjen møtes i Brussel. Går alt slik May ønsker, skal avtalen da signeres.

Statsministeren sier under intervjuet at hun reiser til Brussel før det, blant annet for å møte Jean Claude Juncker, Europakommisjonens president.

– Det er i prinsippet inngått en avtale om uttrekking, men ingenting er bestemt før alt er bestemt, sier hun.

Programlederen viser til at mange har beskrevet avtalen som vag, og lurer på om May tror hun blir lurt.

– Nei, svarer May, og legger til at hun ikke kan signere en lovlig tekst om det fremtidige forholdet med EU før Storbritannia har forlatt unionen i mars.

Ikke kommet inn nok mistillitsforslag

Så langt har 25 av Theresa Mays partifeller levert mistillitsbrev mot henne, ifølge en liste BBC publiserte søndag.

Den såkalte 1922-komiteen krever mistillitsbrev fra 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48. Deretter kan en mistillitsavstemning finne sted i Parlamentet.

Til dette sier May at et lederskifte på dette tidspunktet ikke kommer til å gjøre forhandlingene enklere, og at det heller ikke kommer til å endre den parlamentariske situasjonen.

Etter det hun vet, er det ikke blitt levert inn nok brev enda, legger hun til.

Corbyn om ny EU-avstemning: – Vet ikke hva jeg ville stemt

Labor-leder Jeremy Corbyn var også gjest i Sky News-programmet søndag.

Han mener det 500 sider lange skilsmisseutkastet mellom Storbritannia og EU ikke er tilfredsstillende.

– Vi vil stemme mot denne avtalen, ettersom den ikke møter landets interesser, sier Corbyn til Sophy Ridge.

Han mener Theresa May bør gå tilbake til forhandlingsbordet med EU først som sist.

– Ikke kast bort to uker på dette, sier han.

Labor-lederen mener det som står i utkastet er for vagt, og etterspør blant annet en garanti for miljøet og landets arbeidere.

Han sier at et nytt valg om utmelding kan være et alternativ i «fremtiden», men ikke i dag. Corbyn stemte for å bli i unionen i 2016, men under valget i 1975 stemte han for at britene skulle gå ut av EU.

– Jeg vet ikke hvordan jeg vil stemme. Jeg vet ikke hvilke alternativ det vil være på det tidspunktet, sier han til Sky News.

