Britiske ministere vil overtale May til å justere brexitavtalen

Ifølge BBC er det de konservatives leder for underhuset, Andrea Leadsom, som står bak initiativet om å overtale statsministeren til å gjøre endringer i det foreliggende utkastet til en brexitavtale.

Hun har med seg den May-allierte miljøvernminister Michael Gove og handelsminister Liam Fox. Begge uttrykte tillit til statsministeren senest fredag. I tillegg teller gruppen Penny Mordaunt and Chris Grayling.

Statsminister Theresa May er under hardt press fra Parlamentet og eget parti, men sier hun vil stå løpet ut for å forsvare regjeringens utkast til brexitavtale. Gjennom fredagen kom det stadig flere avganger i regjeringsapparatet og brev om mistillit mot henne.

Innholdet i brexitavtalen ble kjent onsdag.

Jacob Rees-Mogg, en ledende forkjemper for en hard brexitløsning, er en av dem som formelt har erklært mistillit til May som partileder.

Den såkalte 1922-komiteen trenger mistillitsbrev fra 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48. Deretter kan en mistillitsavstemning finne sted i Parlamentet. Det er ukjent hvor mange parlamentsmedlemmer som har levert sin støtte til mistillit.