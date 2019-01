Norges utenriksminister var søndag på tråden med både opposisjonsleder Juan Guaidó, som har utropt seg som president i Venezuela, og Jorge Arreaza, utenriksminister i president Nicolás Maduros regjering.

Ine Eriksen Søreide sier hun er hyppig i kontakt med partene og andre aktører i Venezuela.

Sterkt bekymret

Hun er sterkt bekymret for situasjonen i landet.

– Det er mitt håp at det skal være mulig for partene å finne en politisk løsning som inkluderer utlysning av nye valg og at man unngår en eskalering av konflikten. Norge er villig til å bidra til en slik politisk løsning, dersom og når partene måtte ønske det, sier hun.

Ariana Cubillos / AP

– Norge har gjentatte ganger lagt vekt på retten til fredelige demonstrasjoner og demokratiske rettigheter, inkludert frie og rettferdige valg. Voldsbruk mot fredelige demonstranter er uakseptabelt, sier Eriksen Søreide i kommentarer sendt på e-post til NTB.

EU vil anerkjenne Guaidó

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sa lørdag at EU vil anerkjenne Guaidó som president i Venezuela dersom Maduros regjering ikke erklærer nyvalg innen åtte dager. USA har også anerkjent Guiadó som midlertidig president.

Både Maduro og Arreaza har avvist å utlyse nyvalg.