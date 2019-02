Maduro avviser EU-lands ultimatum

Maduro sier i et intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta at han ikke vil «gi etter for presset» fra dem som ønsker hans avgang.

– De prøver å presse oss opp i et hjørne med et ultimatum som tvinger oss i en ekstrem situasjon av konfrontasjon, sier Maduro til kringkasteren.

Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Nederland, Belgia og den tidligere kolonimakten Spania krevde en erklæring fra Maduro innen midnatt søndag om at det skal holdes nytt presidentvalg. Hvis ikke, vil de i likhet med EU-parlamentet og flere andre land, anerkjenne opposisjonsleder Juan Guaidó som landets leder.

Fakta: Venezuela * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015. * Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg opposisjonen boikottet og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte. * Rundt 2,3 millioner venezuelanere har flyktet fra landet siden 2015, ifølge FN-tall fra november. * Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) var inflasjonen i fjor på 1,37 million prosent. IMFs prognose for inneværende år er på 10 million prosent. * 23. januar utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president. Kilder: AFP, IMF, UNCHR

Får støtte

Canadas statsminister Justin Trudeau snakket søndag med Guaidó på telefon, og statsministeren sa at opposisjonspolitikeren har vist «mot og lederskap» i et forsøk på å «ta tilbake demokratiet i Venezuela».

Mandag møtes elleve av de fjorten medlemslandene i Lima-gruppen, som består av Canada og latinamerikanske land, i Ottawa. Der vil den politiske situasjonen i Venezuela være tema. De elleve landene som møtes i Ottawa, støtter opposisjonsleder Guaidó.

Søndag kveld hadde Guaidó også en telefonsamtale med Sebastian Kurz, statsminister i Østerrike. Han har også snakket med Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

Opposisjonslederen skriver på Twitter at han takker for støtten han og opposisjonen i landet får.

Advarer om borgerkrig

Timer før fristen til EU-landene gikk ut søndag kveld uttalte Maduro til La Sexta at han advarer mot borgerkrig hvis ikke Vesten stanser sin innblanding.

– Alt handler om graden av galskap og aggressivitet blant de nordlige imperialistene og deres vestlige allierte, sa Maduro, med henvisning til USA.

– Vi ønsker ganske enkelt å bo i landet vårt og ber om at ingen blander seg inn i våre indre anliggender. Og vi forbereder oss på å forsvare landet vårt, sa han og la til at fabrikkarbeidere og studenter forbereder seg på kamp.

Venezuela er i tillegg til å være i politisk krise, også i en økonomisk krise. Ifølge Guaidó risikerer 300.000 personer å dø dersom landet ikke mottar humanitær hjelp. USA har sendt nødhjelp, som mat og medisiner, til Venezuela. Guaidó håper at også EU vil bidra.

AP / NTB scanpix.

Militærtrussel

En general i Venezuelas flyvåpen har skiftet side og erklært støtte til Guaidó. Men fortsatt er det den omstridte sosialisten Maduro som kontrollerer statsapparatet og militæret.

Guaidó håper denne situasjonen vil endre seg og oppfordret lørdag militære ledere til å vende Maduro ryggen og «slutte seg til det venezuelanske folket».

Også regjeringen til USAs president Donald Trump forsøker å motivere venezuelanske militære til å gjennomføre et kupp. Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har på Twitter bedt alle medlemmer av Venezuelas militære styrker om å følge eksempelet til generalen som har hoppet av og erklært støtte til Guaidó.

Trump selv gjentok søndag at USA «vurderer alle alternativer», inkludert bruk av militærmakt. USA har allerede innført flere sanksjoner mot Venezuela.

Skal gjøre alvor av ultimatum

Frankrike understrekte søndag kveld at de vil gjøre alvor av sitt ultimatum mot Maduro.

– Hvis Maduro ikke forplikter seg til å organisere nytt presidentvalg mellom nå og midnatt, kommer vil til å anerkjenne at Guaidó har mandat til å organisere det i hans sted. Og vi kommer til å se på han som midlertidig president frem til valget, sa Frankrikes EU-minister Natalie Loiseau.

På den annen side rykket Tyrkia ut og anklaget landene som står med Guaidó, for å ytterligere forverre situasjonen til den venezuelanske befolkningen.

– Det er et problem i landet, en gnist som kan slå ut i full flamme når som helst. I dette tilfellet burde man ha forsøkt å bidra til å løse problemet gjennom dialog. Men er det slik de har håndtert dette? Nei. Isteden har de helt bensin på bålet. Det er Venezuelas folk som straffes av denne tilnærmingen, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Varsler nye demonstrasjoner

I løpet av Maduros år ved makten er oljelandet Venezuela blitt rammet av en omfattende økonomisk og politisk krise. Innbyggerne opplever hyperinflasjon og matmangel, og flere millioner av dem har søkt tilflukt i andre land.

Maduro er i tillegg gjentatte ganger blitt anklaget for valgfusk, og han har i praksis vingeklippet landets nasjonalforsamling og fratatt den makt.

Situasjonen har utløst stor uro i befolkningen, og 23. januar, midt under en demonstrasjon mot Maduro, utropte Guaidó seg selv til midlertidig president.

Mange er dog fortsatt lojale til Maduro, og protestene mot den omstridte sosialisten har ofte blitt møtt med motdemonstrasjoner. Tilsammen har 35 mistet livet i sammenstøt siden januar, og i tillegg har rundt 850 mennesker blitt arrestert, ifølge lokale medier.