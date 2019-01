Mann fikk saftig bot for å ha sendt katt i posten i Taiwan

Den skotske foldekatten ble sendt som ekspresspost i en forseglet pappkasse til et lokalt dyrereservat i Banciao-distriktet i Tawian tidligere denne uken, skriver BBC.

Myndighetene har gitt katteeieren en bot på 60.000 taiwanske dollar, som tilsvarer rundt 16.000 norske kroner, for brudd på landets dyrebeskyttelseslover. I tillegg har han fått en bot på 30.000 taiwanske dollar for å ikke ha vaksinert katten for rabies. Til sammen er 33-åringen bøtelagt for rundt 25.000 kroner.

Mannen skal ha forklart til myndighetene at han ikke lenger hadde tid til å ta seg av katten og har den siste måneden forsøkt å gi den bort. Han la til at katten også hadde mobilitetsproblemer som følge av en beinskade, og sa at kattens helse ikke hadde blitt bedre, til tross for mange behandlinger, «inkludert akupunktur og urtemidler».

Myndighetene i Taiwan oppfordrer folk til å ta kontakt med landets dyrebeskyttelsesorganisasjoner dersom de ikke lenger er i stand til å ta vare på dyrene sine.

– Et dyr kan kveles i en eske som ikke er ventilert, den har ikke tilgang på vann og kan bli stresset, sier Chen Yuan-chuan, direktør for dyrebeskyttelsen i Taipei.