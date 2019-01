al-Qunun ble verdenskjent da hun ble stanset på en flyplass i Bangkok forrige lørdag.

Thailandske myndigheter truet med å sende henne hjem, men gjennom å skrive om situasjonen sin på Twitter klarte 18-åringen å tvinge fram en helomvending.

Hun ble isteden overlevert til FNs høykommissær for flyktninger, som onsdag ga henne status som flyktning.

Hun har sagt at hun flyktet fra sitt ultrakonservative hjemland Saudi-Arabia, og at hennes mannlige verge hadde anmeldt henne for å reise uten hans tillatelse. Hun hevdet at familien kom til å drepe henne hvis hun ble sendt hjem, noe de selv har benektet.