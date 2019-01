Putin feiret ortodoks jul på en midnattsmesse. Han fikk en julegave han neppe hadde ønsket seg.

Omkranset av hundrevis av ikoner, fresker og forgylte ornamenter, fremførte prestene det innviklede, ortodokse ritualet under julemessen natt til mandag. Prestene leste, halvt sang, bønner fra store bibler. Det hele ble sendt på russisk TV.

Katedralen i St. Petersburg var full av mennesker. Fremst sto en gruppe barn. Med jevne mellomrom korset de seg og bukket dypt. Midt blant dem sto Russlands president Vladimir Putin.

Pergamentrull overlevert

Mandag var det 25. desember etter den julianske kalenderen, og presidenten korset seg mens han feiret ortodoks jul. Putin fikk imidlertid en julegave han neppe hadde ønsket seg.

Under to julemesser i Istanbul i helgen fikk Ukrainas ortodokse kirke formell status som en selvstendig kirke etter at den har vært underordnet Moskva-patriarkatet siden 1686. Lørdag undertegnet patriark Bartholomeos av Konstantinopel dekretet som innvilger uavhengigheten, og søndag ble pergamentrullen, en såkalt Tomos, overlevert til den ukrainske patriarken Epifanius.

Bartholomeos anses som den åndelige lederen for verdens 260 millioner ortodokse kristne

MYKOLA LAZARENKO, AP/NTB scanpix

Reuters/NTB scanpix

Presidentvalg

Ukrainas president Petro Porosjenko var til stede under seremonien i Istanbul, og han takket Bartholomeos for hans mot til å ta denne historiske avgjørelsen.

– Jeg vil takke millioner av ukrainere rundt i verden som har fulgt oppfordringen min om å be for at den ukrainske kirken skal bli etablert, sa Porosjenko, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Kiev hevder at russisk-ortodokse kirker i Ukraina er et redskap for russiske myndigheter for å spre propaganda og at disse kirkene støtter separatistene i krigen i Øst-Ukraina. Krigen i Donbass og annekteringen av Krim har økt kravet fra ukrainske ortodokse om selvstendighet.

Valgeksperter peker også på at Porosjenko har presset på for at den ukrainske kirken skal bli uavhengig fordi det kan styrke ham foran presidentvalget i Ukraina i slutten av mars.

Fakta: Den ortodokse kirken Det vanlige navnet på de østlige ortodokse kirkesamfunnene. Ordet ortodoks betyr rettroende og viser til at denne kirken betrakter seg selv som vokteren av den rette lære fra oldkirken, og dermed som den rette kirke. Den ortodokse kirke består av en rekke selvstyrende kirker som alle representerer en fortsettelse av den gamle Østkirken, eller Den bysantinske kirke, som hadde sitt hovedsete i Konstantinopel. Ukraina har ikke hatt en egen kirke, men de ortodokse kirkesamfunnene i Ukraina har vært underordnet Moskva-patriarkatet. Kilde: Store norske leksikon

LEFTERIS PITARAKIS, AP/NTB scanpix

LEFTERIS PITARAKIS, AP/NTB scanpix

Sterke reaksjoner i Russland

«Tragedien på julaften», kalte flere russiske medier det som skjedde i Istanbul i helgen. På en pressekonferanse i desember sa Putin at splittelsen mellom kirkene i Russland og Ukraina kan føre til voldelige sammenstøt.

Uavhengige kommentatorer hevdet at hendelsen er et nederlag for den russiske presidenten som har forsøkt å beholde russisk innflytelse over Ukraina.

Den russisk-ortodokse kirken fordømte splittelsen i harde ordelag og sammenlignet den med det store skismaet i 1054 som delte den østlige og vestlige kristendommen.

– I dag har patriarken av Konstantinopel tatt katastrofale avgjørelser, først og fremst vedrørende seg selv og den globale ortodoksi. Patriarken av Konstantinopel har overtrådt en grense, sa en talsmann for den russiske patriarken Kirill i en TV-sendt kommentar, ifølge NTB.

Splittes etter 1500 år

På forhånd hadde patriark Kirill og den russiske kirken allerede brutt båndene til patriark Bartholomeos i Konstantinopel. Resultatet er at Den ortodokse kirke splittes etter 1500 år.

Kirill har nedlagt forbud mot at russiske troende ber i kirkene til patriarken i Konstantinopel.

Etter fire og et halvt år med krig i østlige Ukraina er ukrainske ortodokse splittet i synet på patriarken i Moskva. Både russiske og ukrainske myndigheter har brukt religionen i konflikten.

12.000 av de 36.000 menighetene til patriarken i Moskva ligger i Ukraina, noe som skyldes de tette kulturelle og historiske båndene mellom Russland og Ukraina.