202 stemte for Theresa Mays brexit-avtale. 432 stemte mot.

Det ble et knusende nederlag for statsministeren i avstemningen i Underhuset klokken 20.40 i kveld. Det skjedde til tross for at May hadde kommet med sterke advarsler mot hva som nå vil skje.

Den britiske regjeringen har brukt måneder og år på de vanskelige forhandlingene, og en rekke ministere har gått underveis i protest mot forslaget.

REUTERS TV / NTB scanpix

– Vi trenger å vite om Regjeringens har husets tillit

– Huset har talt og regjeringen vil lytte, sa May i sin redegjørelse rett etter nederlaget.

– Det britiske folk fortjener en rask avklaring på hva som kommer til å skje.

Hun sa også at hennes Regjering trenger å vite om de har tillit i Parlamentet til å fortsette.

Handout / X80001

Labour fremmet mistillitsforslag umidlerbart

Bare minutter etter at det historiske nederlaget var klart, varslet Labours Jeremy Corbyn at Labour vil fremme mistillitsforslag mot Theresa May.

– Det er det største nederlaget en regjering har lidd siden 1920-tallet, sa Corbyn, som ønsker nyvalg.

Han stemte selv mot brexit-avtalen, sammen med resten av partiet Labour.

Mistillitsforslaget vil bli behandlet onsdag formiddag.

REUTERS TV / NTB scanpix

Ingen vet hva som skjer

Det er nå helt åpent hva som vil skje, to og en halv måned før britene forlater EU. I forrige uke påla Underhuset May om å komme tilbake med en plan B innen tre arbeidsdager hvis brexit-avtalen ble vraket.

Rett etter at avstemningen var klar, sa hun at hun vil gjøre det mandag.

Det er ikke forhandlinger i Underhuset fredag, derfor vil mandag være innenfor tredagersfristen.

Det forutsetter at hun overlever mistillitserklæringen som Labour-leder Jeremy Corbyn har varslet i morgen.

Da Underhuset skulle ta stilling til skilsmisseplanen i desember, ble avstemningen avlyst i ellevte time fordi det var åpenbart at Mays plan ville bli vraket. Den siste uken har parlamentsmedlemmene igjen vært samlet for å diskutere brexit-avtalen.

Rett etter avstemningen kom Theresa May med en følelsesladet redegjørelse, der hun advarte mot konsekvensene av å vrake avtalen.

Fakta: Avstemningen i tall For å vinne tirsdagens avstemning må Theresa May ha støtte fra i alt 320 parlamentsmedlemmer. I alt er det 650 representanter i Underhuset, men Sinn Féin med sine syv representanter tar ikke sete. Dessuten stemmer tradisjonelt sett heller ikke lederen for Underhuset, John Bercow, og hans tre stedfortredere. Det betyr 639 stemmer, noe som igjen betyr at det skal 320 stemmer til for å få Mays avtale over målstreken. Kilde: britiskpolitikk.no

Frank Augstein / AP/NTB scanpix

Fakta: Brexit 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst.

25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen.

Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft. En avstemning i Underhuset er planlagt 15. januar 2019.

29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

Kirsty Wigglesworth /AP/NTB Scanpix.

Sterke advarsler

Brexit-avtalen politikerne stemte ned fortalte hva som skulle skje i en overgangsperiode etter at Storbritannia forlater EU. Øyriket melder seg ut ved midnatt 29. mars. Forhandlingene om hva slags forhold Storbritannia skal på lengre sikt, er ennå ikke startet.

Tirsdag formiddag sa Theresa May følgende om avstemningen:

– Når historiebøkene er skrevet, kommer folk til å se på de beslutninger dette huset har fattet og spørre seg om vi fulgte opp landets beslutning om å forlate EU, eller om vi sviktet det britiske folk, sa May tirsdag formiddag.

Hun advarte blant annet om at riket kunne gå i oppløsning fordi kravene om skotsk uavhengighet og irsk gjenforening kan øke.

Det er første gang et av EUs medlemsland melder seg ut.

